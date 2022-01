Luckenwalde

Die gerodeten Kiefern im Luckenwalder Stadtwald haben erneut für Gesprächsstoff und Klärungsbedarf gesorgt. Ende des Jahres waren im Auftrag der Stadt auf einem Hektar Wald – hinter dem Waldfriedhof – zahlreiche Nadelbäume teilweise oder ganz abgeholzt worden. Anwohner und Spaziergänger hatten sich damals irritiert und verärgert geäußert.

5000 Roteichen sollen gepflanzt werden

Nun meldete auch die Fraktion LÖS der Luckenwalder Stadtverordneten Zweifel am Sinn und Nutzen der Aktion an. Laut Ingo Reinelt, zuständiger Amtsleiter der Stadtverwaltung, handelt es sich bei dem Vorhaben um einen planmäßigen Waldumbau. Ziel ist es, Nadelholz-Reinbestände in stabilere Mischbestände umzuwandeln. Im Frühjahr sollen dort 5000 Roteichen-Setzlinge – eine Spende der Supermarktkette Edeka-Marktkauf – gepflanzt werden, um einen Mischwald zu fördern.

Wie Reinelt versichert, wurden auf dem einen Hektar nicht sämtliche Nadelbäume entfernt. „Die Kiefern wurden im Oberstand aufgelichtet, um den Lichtbedarf für die Verjüngungsmaßnahmen zu schaffen“, teilt er mit. Gerade durch eine Verjüngung werde einem Kahlschlag entgegengewirkt. Außerdem seien zahlreiche Bäume durch Trockenheit und Schädlinge wie den Borkenkäfer schon krank gewesen.

Anja Jürgen Luckenwalde ist Vorsitzende der Fraktion LÖS in der Luckenwalder Stadtverordnetenversammlung. Quelle: Margrit Hahn

Warum setzt man nicht auf eine natürliche Abfolge, Verjüngung und Durchmischung, wollte LÖS-Fraktionsvorsitzende Anja Jürgen wissen. Und: „Warum bringt man nicht Körbe mit Eicheln einheimischer Eichenarten aus?“

Eichelhäher verteilt Eicheln

Laut Reinelt ist auf der Fläche bereits eine Eichennaturverjüngung festzustellen, für die vermutlich der Eichelhäher als Eichel-Verteiler verantwortlich ist. „Dieser Bestand wird durch die Roteichen ergänzt“, so Reinelt. Kiefernreinbestände würden sich nicht selbstständig in klimaangepasste Mischbestände verjüngen.

LÖS favorisiert einheimische Baumarten

Die LÖS-Stadtverordneten hätten sich dennoch lieber einheimische Baumarten gewünscht. „Warum werden ausgerechnet Roteichen angepflanzt, die hier nicht heimisch sind“, monierte Anja Jürgen.

5000 Roteichen sollen hier gepflanzt werden Quelle: Elinor Wenke

Die Stadt stützt sich dabei auf gute Erfahrungen im Land Brandenburg. Die Roteiche erhalte sehr gute Bewertungen als Mischbaumart. Der Laubbaum werde seit dem 18. Jahrhundert als Mischbaumart in deutschen Wäldern angebaut und ertrage Faktoren wie Trockenstress, Hitzeperiode oder Spätfröste.

Saatgut aus der Forstbaumschule Luckenwalde

„Das Pflanzenmaterial wird aus der Forstbaumschule Luckenwalde bezogen“, erklärte Reinelt. „Das Saatgut stammt aus dem Bestand in einer Entfernung von 500 Metern Luftlinie. Viel regionaler und standortangepasster kann Saat- oder Pflanzgut nicht produziert werden“, ist Reinelt überzeugt. In Deutschland sind 453 Roteichen-Bestände zur Gewinnung von „Ausgewähltem forstlichen Vermehrungsgut“ zugelassen – 36 Bestände davon liegen im Land Brandenburg.

Stadt: Als Methusalem-Standort ungeeignet

Nach Ansicht der LÖS-Fraktion hätte sich der Erhalt von sogenannten Methusalembäumen angeboten. Solche Exemplare sollen alt werden können, ohne gefällt zu werden. Wenn sie im hohen Alter selbst fallen, werden sie von Insekten und Pilzen besiedelt, bis sie zerfallen und wieder dem Waldboden zur Verfügung stehen.

Ingo Reinelt: „Durch die Anreicherung von Totholz steigt die Gefahr von herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen.“ Gerade im siedlungsnahen Bereich wie hinter dem Waldfriedhof in der Nähe der Bergsiedlung müsse mit Erholungssuchenden gerechnet werden, denn der Wald darf frei betreten werden. Deshalb sei das Areal als Methusalem-Standort mit den einhergehenden Gefahren ungeeignet.

