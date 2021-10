Luckenwalde

Gleich zu Beginn des neuen Jahres wird Luckenwalde zum Austragungsort eines rollenden Sportereignisses von nationaler Bedeutung. Die Deutsche Meisterschaft im Radcross findet am 8. und 9. Januar rund um die Weinberge, die Fläminghalle und Fläming-Therme statt. Der Bund Deutscher Radfahrer hatte beim erfahrenen Luckenwalder Radteam Seidel angefragt und um die Ausrichtung des Events gebeten. Der Luckenwalder Verein unter der Regie von Ulf Seidel und die Stadt Luckenwalde organisieren nun diese Titelkämpfe der besten Querfeldeinfahrer. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Kostenloser Eintritt

„Eintrittsgeld für die Wettkämpfe müssen die Besucher nicht bezahlen“, sagt Ulf Seidel. Dafür haben sich Stadt und Sportorganisatoren eine besondere Aktion ausgedacht. Mit Hilfe von Sponsoren wurden insgesamt 2000 hochwertige Designer-Trinkflaschen mit Aufdrucken des Sportereignisses und einer Luckenwalder Stadt-Silhouette hergestellt.

Finanzspritze für Kinder- und Jugendheim Trebbin

Diese werden zum Preis von fünf Euro verkauft. Der größte Teil des Erlöses wird für soziale Zwecke gespendet. Unterstützt wird das Trebbiner Kinder- und Jugendheim mit seinen zwei Luckenwalder Einrichtungen – der Wohngruppe für junge Menschen in der Poststraße und der Tagesgruppe in der Galmer Straße.

Flasche als praktisches Utensil

„Wer eine solche Flasche erwirbt, hat also ein originelles Souvenir von der Meisterschaft und unterstützt zugleich soziale Projekte“, sagt Ulf Seidel. Zudem gilt die Trinkflasche als praktisches Utensil für Radtouren und kann natürlich auch an den Drahtesel angestöpselt werden.

Günter Schabel (l.), Vize-Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), und Ulf Seidel präsentieren die Medaillen für die Deutschen Meisterschaften im Radcross, die im Januar 2022 in Luckenwalde ausgetragen werden. Quelle: Frank Neßler

Zunächst war gedacht, die Flaschen anstelle von Eintrittskarten auf freiwilliger Basis zu verkaufen. „Doch inzwischen ist das Interesse so groß“, erklärt Seidel, „dass wir sie in der Touristinformation der Stadt anbieten können, dafür sind wir sehr dankbar.“ Ab sofort können sie dort erworben werden.

Die ersten 40 Exemplare sind verkauft

Erste Kunden waren Guido Schulze und seine Frau Anna Wunder aus Luckenwalde. Beide orderten gleich mal jeweils 20 Exemplare. Der Inhaber des Abschleppdienstes Auto-Schulze will die Erinnerungsflaschen an Sportler und junge Menschen mit Leidenschaft für den Sport verschenken.

Anna Wunder ist in Ludwigsfelde in sozialen Projekten des Vereins Spas tätig. „Wir werden sie an Jugendliche in Ludwigsfelde geben, die dann vielleicht als Zuschauer zur Radcross-Meisterschaft nach Luckenwalde kommen“, sagt sie.

Die Trinkflasche – originelles Souvenir und Beitrag für einen sozialen Zweck. Quelle: Elinor Wenke

Ulf Seidel und sein Team hatten sich bereits 2015 als Organisator des Deutschland-Cups im Radcross bewährt. „Aber die Deutsche Meisterschaft ist meines Erachtens der erste Wettkampf dieser Größenordnung in Luckenwalde“, sagt Guido Schulze anerkennend.

Beim Deutschland-Cup im Radcross 2015 in Luckenwalde. Quelle: Frank Neßler

Stadt-Mitarbeiterin Heike Popke von der Touristinformation pflichtet ihm bei. „Solch ein Event ist für Luckenwalde immens wichtig und ein schöner Start ins neue Jahr. Wir haben großen Respekt vor diesen Anforderungen und unterstützen die Veranstalter gern.“

Ehrenamtliche Helfer

Alle Protagonisten bringen sich auch ehrenamtlich aktiv ein. Guido Schulze wird sich logistisch um alle Gäste kümmern, die mit dem Wohnmobil anreisen. Heike Popke hilft innerhalb des Rettungsschwimmer-Vereins beim Einlass. Sie freut sich zudem auf regionale sportliche Prominenz: „Clea Seidel (die Tochter von Ulf Seidel) wird als Lokalmatadorin am Sonnabend in der Hauptrunde dabei sein.“

5000 Zuschauer erwartet

„Die DLRG hat sich als erster Verein als Helfer bereiterklärt“, lobt Seidel. Denn neben den mindestens 500 Aktiven werden ein Tross von bis zu 1000 Personen und außerdem 5000 Zuschauer erwartet. 250 freiwillige Helfer werden etwa gebraucht. Weitere sind gern gesehen. Wer Interesse hat, meldet sich per Mail unter cx-dm-luk@t-online.de

