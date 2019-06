Luckenwalde

Jochen Neumann (Linke) ist der Vorsitzende der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung Luckenwalde. In der konstituierenden Sitzung am Dienstagabend erhielt er in geheimer Abstimmung 14 Stimmen, während auf seinen Gegenkandidaten Peter Gruschka ( SPD) neun Stimmen entfielen.

Ungewöhnliche Entscheidung

Die Entscheidung ist eher ungewöhnlich, da zwar nicht zwingend, aber doch traditionell die stärkste Fraktion – in diesem Fall die SPD mit acht Sitzen – den Stadtverordnetenvorsitz stellt und einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. Das hat sie auch getan und schickte mit Peter Gruschka einen erfahrenen Stadtverordneten ins Rennen.

Doch Jochen Neumann als Gegenkandidat – er ist Jurist und leitete in der letzten Wahlperiode den Stadtentwicklungsausschuss – lag in der Gunst des Parlaments noch weiter vorn. Die CDU-FWL-FDP-Fraktion hatte keinen eigenen Kandidaten benannt und muss mehrheitlich für den Linken-Mann gestimmt haben.

SPD : „Überrascht“

„Wir waren einigermaßen überrascht“, sagte SPD-Fraktionschef Harald-Albert Swik der MAZ. „Dass ausgerechnet die CDU und die Linken sich offensichtlich abgesprochen hatten, wundert uns sehr“, so Swik. Jochen Neumann halte man gleichwohl „für einen guten Mann“ und werde ihn als Vorsitzenden unterstützen.

Dass CDU und Linke in diesem Punkt gemeinsame Pläne verfolgten, scheint die Retourkutsche für die Stadtverordneten-Kandidatur von Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) zu sein. Sie hatte mit ihren fast 4000 Stimmen und dem Verzicht auf ihr Mandat Parteikollegen mit wenigen Stimmen ins Stadtparlament verholfen. Dies wurde von CDU und Linken in der konstituierenden Sitzung nochmals moniert.

Peter Gruschka kommt dennoch zum Zuge – als erster Stellvertreter des Vorsitzenden. Zweiter Stellvertreter ist Michael Wessel ( CDU).



Das neue Stadtparlament ist etwas bunter zusammengesetzt als bisher. So gibt es neben der SPD (8) zwei Fraktionen mit jeweils sieben Sitzen: Die Linke haben sich mit dem Bauernverband zu einer Fraktion zusammengeschlossen; die CDU mit Freien Wählern und FDP. Neu sind die Fraktionen AfD und LÖS/Grüne mit jeweils zwei Mitgliedern. Zwei der 28 Stadtverordnetensitze bleiben leer. Die AfD hatte bei der Kommunalwahl vier Sitze errungen, aber nur zwei Bewerber.

Als Fraktionsvorsitzende wurden Harald-Albert Swik ( SPD), Felix Thier (Linke), Nadine Walbrach ( CDU), Christian Block ( AfD) und Anja Jürgen (LÖS) benannt.

Elf Mitglieder im Hauptausschuss

Der Hauptausschuss wird künftig von elf Stadtverordneten besetzt, wobei die SPD, Linke/BV sowie CDU/FWL/ FDP jeweils drei Sitze erhalten, AfD und LÖS/Grüne jeweils einen. Anja Jürgen (LÖS/Grüne) hatte für acht Hauptausschussmitglieder plädiert, da sie die kleinen Fraktionen ansonsten benachteiligt sieht, kam aber mit ihrem Antrag nicht durch. Vorsitzende des Hauptausschuss ist wie in den Vorjahren die Bürgermeisterin, bei deren Wahl es jedoch einige Enthaltungen gab.

Der Stadtentwicklungsausschuss wird mit elf Mitgliedern besetzt, alle anderen drei Ausschüsse mit jeweils acht Mitgliedern und ebenso vielen sachkundigen Einwohnern. Den Vorsitz im Stadtentwicklungsausschuss und im Finanzausschuss stellt die SPD. Den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport wird künftig die Fraktion Linke/BV leiten. Die Fraktion aus CDU, FWL und FDP stellt den Vorsitzenden im Gesundheits- und Sozialausschuss.

Besetzung der Aufsichtsräte

Festgelegt wurde auch die Besetzung in den Aufsichtsräten der Gesellschaften. In den Aufsichtsrat der Nuwab ziehen Matthias Grunert ( SPD), Erik Scheidler (Linke), Michael Wessel ( CDU) und Klaus-Werner Lehmann ( AfD) ein.

Die Städtischen Betriebswerke werden künftig von Detlev von der Heide ( SPD), Margitta Haase (Linke), Carsten Nehues ( CDU) und Tom Ritter (LÖS/Grüne) kontrolliert. Zur Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Margitta Haase bestimmt.

Am 27. August treffen sich die Stadtverordneten zu ihrer ersten regulären Sitzung.

Von Elinor Wenke