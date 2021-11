Luckenwalde

In Luckenwalde wurden die Münzfächer der öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet am Wochenende geplündert. Dabei brachen die Täter gewaltsam die Münzfächer am Bahnhofsvorplatz und am Tierpark in Luckenwalde auf. Das Münzgeld nahmen sie mit. Dadurch fehlen nicht nur die Einnahmen aus der Toilettenbenutzung, es entstand auch Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise und Beobachtungen zum Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Tel. 03371/ 60 00 entgegen.

Von MAZonline