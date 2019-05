Dobbrikow

Einer Dobbrikowerin ist am Mittwochabend ihr roter, bezinbetriebener Rasenmäher gestohlen worden, während sie nur kurz den Fangkorb ausleerte. Sie mähte gerade den Rasen vor ihrem Grundstück in der Beelitzer Straße und wollte den Fangkorb auf dem Grundstück ausleeren. Während sie den Korb leerte, hörte sie von der Straße her einen dumpfen Knall. Als sie zurückkam, stellte sie fest, dass der Rasenmäher verschwunden war. Sie konnte noch einen weißen Transporter sehen, der Richtung Nettgendorf fuhr. Ob dieser mit dem Diebstah in Zusammenhang steht, ist noch unklar, die Polizei fand ihn bei ihrer Fahndung nicht.

Von MAZonline