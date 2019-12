Sensationsfund im Heimatmuseum: Das sind die Originale von Architekt Erich Mendelsohn

Luckenwalde

Eigentlich suchte er etwas ganz anderes. Ralf Eyssen von der Initiative „ Luckenwalde lebendig gestalten“ recherchiert im Fundus des Heimatmuseums zur Stadtgeschichte, als ihm die Bleistiftzeichnung quasi in die Hände fällt. Nicht viel größer als ein A4-Blatt ist der Entwurf, auf dem am unteren Rand in Großbuchstaben „Potsdamerstraße Bebauungsplan“ und der Name Erich Mendelsohn steht.

Die Farbgebung der Zeichnung ist charakteristisch für Mendelsohn, sagt ein Experte. Quelle: Victoria Barnack

In schwarz, rot, blau und gelb hatte der berühmte Architekt eine neue Fabrik entworfen. Die Farbgebung ist charakteristisch für Mendelsohn, der neben der Luckenwalder Hutfabrik auch den Einsteinturm in Potsdam und die Berliner Schaubühne am Lehniner Platz gestaltet hat.

Brandenburgs Landeskonservator und Vize-Chef des Landesdenkmalamtes Thomas Drachenberg hat den Fund bewertet und bestätigt: Was fast 25 Jahre lang im Luckenwalder Fundus schlummerte, stammt tatsächlich aus der Hand von Mendelsohn.

Im Fläming ist Erich Mendelsohn durch die Hutfabrik in der Luckenwalder Industriestraße bekannt geworden. Quelle: Hahn Margrit

Gebaut wurde die Fabrik in der Potsdamer Straße aber nie. „Der Bauantrag wurde am 18. Mai 1920 eingereicht“, berichtet Drachenberg. Die Akten lagern heute im Archiv des Landkreises und beinhalten ein Konvolut von Zeichnungen Mendelsohns zu dieser geplanten Fabrik.

„Diese Ansicht war bisher nicht bekannt“

„Aber diese Ansicht von der Potsdamer Straße war bisher nicht bekannt“, sagt der Fachmann, „sie zeigt vielmehr noch den von der städtischen Bauverwaltung unbearbeiteten Stand. Auf den anderen bisher bekannten Zeichnungen waren die beiden turmartigen, mehrgeschossigen Bauten bereits als nicht genehmigungsfähig durchgestrichen.“

Mendelsohns Entwurf ging später in anderer Form in der berühmten Hutfabrik in der Industriestraße auf, die heute unter Denkmalschutz steht.

Gefunden wurde die Zeichnung in einer Akte mit dem Titel „Wirtschaftsarchiv und Altregistraturplan VEB Luckenwalder Hutfabrik Luckenwalde“ von 1962. Quelle: Victoria Barnack

Dass es die fast 100 Jahre alte Skizze heute noch gibt, ist Roman Schmidt zu verdanken. Vor fast 25 Jahren rettete der Leiter des Luckenwalder Heimatmuseums die Dokumente aus einer anderen Hutfabrik. „Gefunden wurde diese sensationelle Zeichnung in einer alten Akte, in die sie gar nicht hineingehört“, sagt Schmidt.

„Betriebsarchiv in unwürdigem Zustand“

Um ein Haar wäre der Entwurf mit dem Abriss der Hutfabrik Steinberg verschwunden. Die musste 1995 nämlich weichen, damit am selben Ort das heutige Kreishaus gebaut werden konnte. „Das damalige Betriebsarchiv war in einem unwürdigen Zustand“, berichtet Roman Schmidt.

Aus diesem bereits geplünderten Betriebsarchiv rettete Schmidt 1995 die Akten. Quelle: Heimatmuseum Luckenwalde

„Kurz vor dem Abriss des Gebäudes konnte ich es noch einmal Betreten und habe einen ganzen Karton alter Akten ins Heimatmuseum Luckenwalde gebracht.“

Wirklich erwünscht war das damals nicht, erinnert er sich. Doch Schmidt rettete mit den Akten auch die Rente einiger Mitarbeiter, denn unter den Dokumenten befanden sich auch Personalakten.

Diese Ansicht von 1928 zeigt die Hutfabrik Steinberg. Heute steht an dieser Stelle das Kreishaus von Teltow-Fläming. Quelle: Heimatmuseum Luckenwalde

Nur leider kommt der Zwei-Mann-Betrieb im Heimatmuseum nicht hinterher, die vielen Akten in das geordnete System zu überführen. „Die Mitglieder des Arbeitskreises waren also die ersten, die diesen Aktenbestand zu Gesicht bekamen“, sagt Schmidt über die Mendelsohn-Zeichnung.

Schmidt rettet auch heute noch alte Dokumente

Auch heute noch wächst der unsortierte Fundus weiter und weiter. Manchmal rettet Schmidt selbst alte Kartons voller Akten vom Müll. Ein andermal bringen ältere Einwohner der Kreisstadt die Dokumente zu ihm.

„Viele Menschen interessieren sich für diese alten Sachen nicht mehr“, sagt er. Bevor alte Stadtansichten und Pläne weggeschmissen werden, bewahrt er sie auf.

Die Zeichnung soll einen Platz in der Dauerausstellung des Luckenwalder Heimatmuseums bekommen. Quelle: Margrit Hahn

Weil im Fundus noch so viel Arbeit wartet, würde sich Roman Schmidt nicht über weitere Sensationsfunde wundern. Zunächst soll aber erst einmal der neueste Schatz standesgemäß aufbewahrt werden.

Das Original von Mendelsohn wird fachmännisch gerahmt und soll dann einen Platz in der Dauerausstellung erhalten. „Passend wäre ein Platz neben dem Modell der realisierten Hutfabrik“, sagt Schmidt.

Von Victoria Barnack