Nach dem schweren Verkehrsunfall zwischen Thyrow und Siethen, bei dem am Montag eine Person ums Leben gekommen ist und ein Tesla vollkommen zerstört wurde, sehen sich die Wehren der Region für solche Unfälle mit E-Autos gewappnet.

„Grundsätzlich beherrschen die Feuerwehren sowohl die technische Hilfeleistung als auch die Brandbekämpfung an elektrotechnischen Anlagen“, heißt es etwa aus der Kreisverwaltung Teltow-Fläming, der auch der Kreisbrandmeister Tino Gausche unterstellt ist. Auch in Dahme-Spreewald verweist die Kreisverwaltung darauf, dass die Retter unter Kreisbrandmeister Christian Liebe regelmäßige Ausbildungen bekommen, um so auf dem neuesten technischen Stand zu sein – und die Einsätze „sicher abzuarbeiten“. Das gilt natürlich nicht nur für E-Autos. Denn: „Jeder Einsatz ist eine Herausforderung“, so die Kreissprecherin Stephanie Kunert.

Tödlicher Unfall mit Tesla bei Siethen

Das sieht auch Ludwigsfeldes Stadtwehrführer Patrice Fischer ähnlich. Nach dem tödlichen Unfall zwischen Thyrow und dem Ludwigsfelder Ortsteil Siethen hatte er der MAZ vom Einsatz berichtet – und darauf hingewiesen, dass es immer Gefahren gebe. Der Einsatz am Tesla sei jedoch machbar gewesen. Die Feuerwehr könnte mit solchen Einsätzen an E-Autos grundsätzlich umgehen. Allerdings: Wie Fischer ausführte, stellen die Batterien eines E-Autos eine Besonderheit dar.

Der zerstörte Tesla hinterließ ein Trümmerfeld. Der Fahrer kam bei dem Unfall ums Leben. Quelle: Julian Stähle

Einsatzleiter Alexander Bogs hatte noch am Unfallort berichtet, dass von den zerstörten Batterieteilen eine „besondere Gefahr“ ausgehen könne. Denn: Es ist möglich, dass sie auch später noch reagieren. Bei dem Unfall auf der L795 hatten nach Angaben Bogs’ etwa einzelne Teile noch gebrannt.

Tesla und Co.: Container zur Bergung von E-Autos?

Auch die Kreisverwaltung Teltow-Fläming verweist darauf, dass das „eigentliche Problem“ beim Umgang mit verunfallten E-Autos nicht der Einsatz der Feuerwehr, sondern die „Sicherstellung, Verwahrung und Entsorgung“ der Fahrzeuge sei. Nach Angaben des Ludwigsfelder Stadtwehrführers Patrice Fischer hatte bei dem Tesla-Unfall auf der L795 eine darauf spezialisierte Firma aus Sachsen-Anhalt die Bergung der Fahrzeugteile übernommen. Solche Firmen seien jedoch in Brandenburg bisher rar.

Das für Brandschutz zuständige Landesinnenministerium erklärte auf MAZ-Anfrage, dass die abschließende Verwahrung des Fahrzeugs nicht mehr in die Zuständigkeit der Wehren falle. Hier müssten Versicherer, Hersteller und Abschleppdienste „geeignete Lösungen“ finden. Gleichwohl werde in einzelnen Brandenburger Landkreisen über die Beschaffung eines Containers zum Ablöschen beziehungsweise Abkühlen nachgedacht.

Erkenntnisse für Feuerwehren sammeln

Darüber hinaus sei das Thema der alternativen Antriebe bei Lehrgängen mittlerweile „fest verankert“ – und das Land sichere den Wehren seine Unterstützung zu. So trage es etwa die landesweit gesammelten Erkenntnisse zusammen und mache sie den Feuerwehren vor Ort zugänglich.

Das Ministerium verweist auch darauf, dass für Unfälle mit E-Autos meist viel Löschmittel nötig sei – und dass die Wehren mitunter damit rechnen müssen, an die Batterie schwer heranzukommen.

E-Autos in LDS und TF enorm gefragt

Währenddessen steigt die Anzahl der E-Autos in der Region immer weiter an: So verzeichnete etwa Teltow-Fläming im Vergleich zum vergangenen Jahr einen regelrechten Boom. Waren Anfang des Jahres 2019 noch 112 E-Autos im Kreis zugelassen, verzeichnete die Verwaltung Anfang 2020 bereits 207 E-Autos. Dann der sprunghafte Anstieg: Nach aktuellem Stand (November 2021) sind 884 Elektro-Autos in Teltow-Fläming zugelassen. Hinzu kommen 2971 E-Hybride Pkw.

Ein ähnliches Lagebild in Dahme-Spreewald: Auch dort habe sich die Zahl in den vergangenen Jahren „deutlich“ erhöht, heißt es aus der Pressestelle. Zwar werden noch die Zahlen für 2021 ausgewertet; der Verwaltung liegt nur die Bilanz vom Januar 2021 vor. Doch auch ein Blick darauf verdeutliche den Anstieg: Anfang des Jahres waren 460 E-Autos in Dahme-Spreewald zugelassen. 2020 waren es noch 208 und im Jahr davor 132. Der sprunghafte Anstieg gilt auch für Hybridfahrzeuge: Anfang des Jahres waren 2283 zugelassen. Zum Vergleich: 2020 war das mit 1321 noch fast die Hälfte, 2019 lag die Zahl bei 1121.

Gigafabrik von Tesla in Grünheide kurz vor Produktion

Der E-Auto-Boom in der Region dürfte auch daran liegen, dass nur wenige Kilometer entfernt in Grünheide die Gigafabrik von Tesla in ihren letzten Zügen steckt. Noch in diesem Jahr soll dort die Produktion starten.

Von Johanna Apel