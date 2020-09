Teltow-Fläming

Am Luckenwalder KMG-Klinikum gibt es einen Coronafall unter den Mitarbeitern. Das teilte der Landkreis Teltow-Fläming am Freitagnachmittag mit. Um das Infektionsgeschehen einzugrenzen, ermittelt das Krankenhaus nun gemeinsam mit dem Gesundheitsamt die möglichen Kontakte der infizierten Person, die zum medizinischen Personal gehört. Andere Mitarbeiter wurden bereits auf das Coronavirus getestet. Der Betrieb im Krankenhaus sei durch den Vorfall allerdings nicht eingeschränkt, teilte der Landkreis mit.

Noch sechs aktive Fälle in TF

Zuletzt meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag zwei neue Coronafälle von Einwohnern aus Zossen und Ludwigsfelde. In ganz Teltow-Fläming gab es in den vergangenen sieben Tagen insgesamt fünf neue Coronavirus-Fälle. Im gleichen Zeitraum wurden vier infizierte Einwohner als wieder genesen erfasst. Sechs Einwohner sind momentan noch aktiv mit dem Virus infiziert. Sie leben in Luckenwalde, Ludwigsfelde und Zossen.

Anzeige

Mit den wenigen Fällen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis wieder deutlich gesunken. Durchschnittlich haben sich von 100.000 Einwohnern in der vergangenen Woche noch drei Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Damit liegt Teltow-Fläming deutlich unter dem kritischen Wert von 50. Auch die Zahl der Verdachtsfälle hat sich kaum verändert. Derzeit gibt es einen akuten Verdacht auf eine Ansteckung bei 44 Einwohnern, darunter 17 Luckenwalder, elf Ludwigsfelder und fünf Jüterboger. Vor genau einer Woche gab es mit 48 ähnlich viele Verdachtsfälle.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Amtsarzt: „Maßnahmen scheinen zu wirken“

Deutlich angestiegen ist in den zurückliegenden Tagen die Zahl der Quarantänen. Laut dem Gesundheitsamt müssen aktuell 67 Menschen in Teltow-Fläming in häuslicher Isolation bleiben. Unter ihnen sind sechs Reiserückkehrer. So viele Quarantänefalle gab es im Landkreis zuletzt im August. Die meisten Anordnungen hat die Behörde für Luckenwalde (20), Blankenfelde-Mahlow (14) und Ludwigsfelde (9) ausgesprochen.

38 Mitarbeiter gegen Corona im Einsatz

Im Gesundheitsamt sind derzeit 38 Mitarbeiter zur Bewältigung der Pandemie im Einsatz. 30 von ihnen sind Beschäftigte der Kreisverwaltung. Hinzu kommt personelle Unterstützung von der Bundeswehr, dem Robert-Koch-Institut und dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung. Die meiste Man-Power ist derzeit bei der „Corona-Polizei“ nötig. Mehr als 1600 Mal hat das Team bereits kontrolliert, ob sich die Menschen im Landkreis an die Corona-Umgangsverordnung halten.

Von Victoria Barnack