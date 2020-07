Luckenwalde

Der Tod ist für viele Menschen ein Tabuthema. Erst, wenn das Leben sie dazu zwingt, beschäftigen sich die meisten Personen damit. So ähnlich war es auch bei der Familie von Astrid Hohn. Die Luckenwalderin musste vor einigen Tagen Abschied von ihrer Mutter nehmen. „Ohne die intensive Betreuung im Hospiz hätten wir nicht noch so viele Monate mit unserer Mutter verbringen können“, sagt sie. Die letzten zwölf Monate ihres Lebens hat Helga Polzyn im Luckenwalder Hospiz verbracht. Eine lange Krankheit hatte sie schwer gezeichnet. Nach 375 Tagen im Hospiz verstarb sie Ende Juni.

Auch ihre große Liebe Herbert Erbe hat Helga Polzyn regelmäßig im Hospiz besucht. Quelle: Privat

„Vor dem, was die Mitarbeiter im Hospiz leisten, habe ich größten Respekt“, erzählt Astrid Hohn, „und ich bin dankbar dafür.“ Hohn, die selbst im Krankenhaus arbeitet, hatte lange überlegt, ob sie ihre Mutter einem Hospiz anvertrauen will. Auch viele Mitglieder ihrer eigenen Familien wussten nicht immer etwas damit anzufangen. „Viele Menschen können sich immer noch nichts darunter vorstellen“, sagt sie, „aber das Hospiz ist viel mehr als ein Sterbehaus. Für unsere Mutter und uns war es am Ende wie eine Familie.“

Ein Jahr lang im Hospiz zu leben, ist eine vergleichsweise lange Zeit. Die zwölf Plätze sind schwerstkranken, sterbenden Menschen vorbehalten. In den ersten zwei Jahren seit der Eröffnung 2018 lebten knapp über 300 Sterbende hier – einige von ihnen nur wenige Tage lang.

Auch Helga Polzyn ging es bereits sehr schlecht, als sie im Juni 2019 wenige Wochen vor ihrem 82. Geburtstag ihr Zimmer beziehen konnte. „Aber das Hospiz tat ihr gut“, erinnert sich Tochter Astrid Hohn. „Zu ihrem Geburtstag Ende Juli hatte sie schon wieder so viel Lebensfreude und sah rosig aus im Gesicht.“

In der Coronakrise überraschte der DRK-Chor die Bewohner. Quelle: Elinor Wenke

Astrid Hohn gibt zu: Sie hätte nicht gedacht, dass die Betreuung im Hospiz so viel bewirken kann. „Liebevoll, professionell und fürsorglich“, beschreibt sie die Mitarbeiter in Luckenwalde. „Und so viele kleine, wunderbare Gesten“, sagt sie. Im Sommer gibt es gemeinsame Grillfeste; im Advent backen Mitarbeiter und Bewohner zusammen Plätzchen. „Das Team kann sich im Hospiz wirklich Zeit für die Menschen nehmen“, sagt Hohn, „und hat unserer Familie damit auch viel gegeben. Die Mitarbeiter im Hospiz haben es uns ermöglicht, den Weg mit meiner Mutter bis zum Schluss gemeinsam zu gehen.“

Weil es Helga Polzyn nach wenigen Wochen im Hospiz gesundheitlich zumindest ein wenig besser ging, konnte Astrid Hohn sie nicht nur jeden Tag besuchen. „An den Wochenenden habe ich sie zu uns nach Hause geholt“, erzählt sie, „dann hat sie kleine Aufgaben bekommen, Bohnensalat machen zum Beispiel. Das tat ihr gut.“

„Vor dem Hospiz muss wirklich niemand Angst“

Auch kleine Ausflüge waren plötzlich wieder möglich. „Wir waren mit den Enkeln in der Stadtbibliothek“, erzählt die Tochter, „an dem Kinderlachen und ihren strahlenden Augen konnte sich auch meine Mutter erfreuen.“

Dass ihre Mutter mit 82 Jahren verstorben ist, kann Astrid Hohn dank des Hospiz-Teams gut verkraften. Die Mitarbeiter haben einen großen Teil dazu beigetragen – mit vielen nützlichen Hinweisen, aber ohne sich aufzudrängen, erzählt die Luckenwalderin. „Vor dem Hospiz muss wirklich niemand Angst haben“, sagt Astrid Hohn.

Von Victoria Barnack