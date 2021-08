Luckenwalde

Die geburtenschwachen Jahrgänge sind lange vorbei. Statt eines Einschülermangels müssen sich Verwaltung und Lehrer auch vor dem Start des Schuljahres 2021/2022 darum bemühen, die Kinder in vernünftige Klassengrößen aufzuteilen. In Luckenwalde ist das gelungen. Insgesamt 181 Jungen und Mädchen werden in der Stadt eingeschult. Das sind deutlich mehr als 2020. Damals waren es 169 Abc-Schützen. Die neuen Erstklässler werden in Klassen von 20 bis 26 Schülern sitzen.

Acht 1. Klassen in Luckenwalde

Von den zuvor prognostizierten Planzahlen weichen die tatsächlichen Zahlen nur leicht ab. „Mit einer achtzügigen Ausstattung der 1. Klasse liegen wir im Rahmen der letzten Jahre, auch die Einschulungszahlungen bewegen sich in diesem Jahr im erwarteten Rahmen“, berichtet Lars Thielecke aus der Stadtverwaltung. Die Jahn- und die Ebert-Grundschule bekomme jeweils drei und die Arndt-Grundschule zwei 1. Klassen.

Lars Thielecke ist der Bildungsamtsleiter der Stadt Luckenwalde. Quelle: Victoria Barnack

Dass die Unterschiede zwischen Plan und Realität nicht zu heftig ausfallen, ist wichtig, weil die Träger der Schulen langfristig mit diesen Entwicklungen unter anderem die Verteilung der Klassenräume planen. „In der Arndt-Grundschule mussten wir inzwischen alle Fachräume auflösen“, berichtet Thielecke. Sie werden als Klassenräume gebraucht. Nicht einmal mehr ein Musikkabinett gibt es.

„Dieser Zustand ist auf Dauer nicht haltbar“, ergänzt der Amtsleiter. Doch die Lösung des Problems liegt wohl noch ein paar Jahre in der Zukunft. Denn für das nächste Jahr erwartet die Stadt Luckenwalde erst einmal den stärksten Einschulungsjahrgang seit Jahrzehnten. Dann könnten 200 und mehr Abc-Schützen neu an die drei Grundschulen kommen.

Ebert-Grundschule ist mit Klassenräumen am Limit

Danach erwägt man im Rathaus wieder weniger Kinder in die Arndt-Schule zu schicken, sodass es wieder Jahre mit nur einer 1. Klasse und dadurch Platz für Fachräume gibt. Einige Einschüler werden dann eventuell an die Jahn-Grundschule geschickt. „Dort haben wir den Vorteil, dass wir die Räume zum Teil flexibel mit der Oberschule tauschen können“, erklärt Lars Thielecke.

An der Ebert-Grundschule gibt es solche Spielräume nicht mehr. Denn alle Klassenräume sind belegt. „Auch hier ist das Kapazitätslimit langsam erreicht“, sagt der Amtsleiter. „Jede Überbelegung würde dazu führen, dass wir die ersten Fachräume schließen müssen.“

Nicht erst die Coronakrise hat das Problem gezeigt: An der Friedrich-Ebert-Grundschule Luckenwalde sind alle Räume belegt. Quelle: Hartmut F. Reck

Auch in Trebbin hat die Realität die Prognosen längst überholt. „An der Grundschule in Trebbin werden wir auch in diesem Jahr Räume doppelt nutzen müssen“, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Renate Stockel. Trebbin profitiert in der sogenannten zweiten Reihe seit einigen Jahren massiv vom Zuzug in den Berliner Speckgürtel. Die zum Teil mehrere Jahre alten Schulzahlprognosen hatten diese Entwicklung noch nicht auf dem Schirm. Doch 2020 wurden sogar vier 1. Klassen in der Clauertstadt eingeschult. In diesem Jahr sind es drei Klassen mit je 24 Schülern.

Die Stadt Trebbin als Schulträger muss vor Ort nachsteuern. Natürlich bekommt jede der drei 1. Klassen in diesem Jahr einen eigenen Raum. Nach Unterrichtsende werden diese Räume vom Hort in Anspruch genommen. Dort zeigt sich der wahre Trebbiner Engpass: Nur für die Hälfte der 72 ABC-Schützen in Trebbin hätte es laut Plan noch Hortplätze gegeben. Die Stadt musste die Kapazitäten erhöhen.

Neuer Hort in Trebbin muss erst gebaut werden

Als nächstes werden Ausweichmöglichkeiten im Clauert-Haus geschaffen. Bis ein neuer, größerer Hort in Trebbin gebaut ist, wird es noch dauern. Zumindest den Streit über die Standortfrage hatten die Stadtverordneten im Sommer 2020 endlich gelöst (die MAZ berichtete). Der neue Hort soll nun unweit auf dem Schulgartengelände entstehen und Platz für 240 Kinder bieten.

Kleine 1. Klassen in Nuthe-Urstromtal und Blankensee

Steigende Schülerzahlen spüren auch die Grundschulen auf den Dörfern bei Luckenwalde und Trebbin. Hier ist die Platznot aber noch nicht so groß wie in den Städten. Die neuen Erstklässler können sich sogar über besonders kleine Gruppen freuen. In Zülichendorf werden 24 Kinder in die 1. Klasse gehen. Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal schmiedet zudem Pläne für einen Hortneubau.

In Stülpe wurde der Hort gerade erst saniert. In dem Dorf werden am Samstag insgesamt 37 Jungen und Mädchen eingeschult. Sie teilen sich auf zwei Klassen auf, von denen eine nur 17 Kinder klein ist. In Blankensee wird die neue 1. Klasse 19 Schüler stark sein.

