Luckenwalde

In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, unter welchem Namen und in welcher Form das Schaeffler-Werk in Luckenwalder weiterexistiert. Bereits in der kommenden Woche will sich der Käufer intern vorstellen. Das berichtet der Schaeffler-Betriebsrat in einem Gespräch mit der Partei Die Linke.

Investor bisher unbekannt

Die Politiker hatten die Mitarbeiter eingeladen, um ihnen im Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze zu helfen. Doch welche Unterstützung ist jetzt nötig? Auch im Betriebsrat ist man sich darüber noch unklar. Denn: „Seit September überschlagen sich in unserem Werk die Ereignisse. Auf offene Briefe haben wir null Reaktionen vom Konzern bekommen. Das finden wir beschämend. Jetzt wird mit einem Investor verhandelt, dessen Namen wir bis heute nicht kennen“, sagt die Vize-Chefin des Luckenwalder Betriebsrates, Andrea Grofe. „Auf das Kennenlernen sind wir sehr gespannt.“

Andrea Grofe vom Schaeffler-Betriebsrat in Luckenwalde. Quelle: Margrit Hahn

Klar ist: Am bisher knapp 370 Mitarbeiter großen Standort werden massiv Stellen und Maschinen abgebaut. „Seit dem ersten Bekanntwerden der Pläne vom Konzern ist die Rede davon, dass 230 Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen“, berichtet Grofe. „Warum genau diese Anzahl? Das wissen wir auch nicht.“

Betriebsrat vermisst Entgegenkommen

Dass 140 Menschen in Luckenwalde ihren Job verlieren, hatte der Betriebsrat mit aller Kraft zu verhindern versucht. Doch alle Protest-Aktionen prallten bei der Konzernspitze ab.

„Die betriebswirtschaftliche Begründung für den Stellenabbau und den Verkauf unseres Werkes können wir bis heute nicht logisch nachvollziehen“, sagt Andrea Grofe. Bis Jahresende sei die Produktion in Luckenwalde sogar bis zu 30 Prozent über Budget ausgelastet. Denn Schaeffler hat nach wie vor Verträge mit seinen Kunden zu erfüllen und braucht dafür in Luckenwalde theoretisch Unterstützung von Zeitarbeitern. „Leiharbeit, Überstunden und zusätzliche Schichten werden wir jetzt aber nicht mehr genehmigen“, sagt Grofe. „Wir kommen innerhalb der Belegschaft kaum noch in ruhiges Fahrwasser.“ Im Werk ist die Stimmung am Tiefpunkt. Die ersten Mitarbeiter haben bereits gekündigt.

Zuletzt beteiligte sich die Schaeffler-Belegschaft an Warnstreiks der IG Metall. Quelle: Victoria Barnack

Zuletzt konnte der Betriebsrat zumindest einen kleinen Teilerfolg erzielen. Die Verlagerung der Produktion und der Verkauf des restlichen Werkes werden nun gemeinsam verhandelt. Das habe der Konzern ursprünglich getrennt besprechen wollen, heißt es. Sieben Termine sind im August angesetzt. Ob der Betriebsrat die Belegschaft dann wieder zu Protestaktionen aufruft, ist noch unklar.

Gerüchten zufolge soll es sich um einen reinen Finanzinvestor handeln. In Thüringen und Nordrhein-Westfalen wurden zwei andere Werke vor mehreren Monaten beispielsweise von einem Beratungsunternehmen übernommen, das auf die Umstrukturierung von notleidenden Firmen spezialisiert ist. Einer der beiden Standorte ist inzwischen dicht; der andere existiert eigenständig weiter. Wenn es für Luckenwalde gut läuft, könnte das gerettete Werk in ein paar Jahren zum Beispiel als unabhängiger Betrieb weiterverkauft werden. Auch dieses Modell gab es im Konzern bereits. Bisher steht aber nur fest: Der Name Schaeffler wird spätestens Ende 2022 aus Luckenwalde verschwinden.

Unter anderem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) setzte sich für das Werk in Luckenwalde ein. Quelle: IG Metall

Ob es für das Werk in der Kreisstadt unter einem anderem Titel eine langfristige Zukunft gibt, wird wohl Frage der künftigen Technologie sein. „Ohne Investitionen wird der Standort für einen Investoren in wenigen Jahren nicht mehr rentabel sein“, sagt Sven Schreiber vom Betriebsrat. Er erwartet frische Ideen und neue Produkte, die künftig in Luckenwalde hergestellt werden. Denn bisher ist der Standort auf Tassenstößel spezialisiert, die in E-Autos nicht mehr gebraucht werden.

Zunächst wird der neue Investor aber wohl die alten Lieferverträge von Schaeffler erfüllen. Wie lange und im welchen Umfang? Das hängt auch davon ab, ob Autohersteller früher oder später auf E-Mobilität umstellen. Klar ist aber: Auch dafür werden Fachkräfte benötigt. Welches Angebot ihnen der neue Arbeitgeber in Luckenwalde macht, wird ein Teil der Verhandlungsergebnisse sein. „Wir wollen faire Rahmenbedingungen aushandeln“, sagt Andrea Grofe. „Das bedeutet für uns vor allem, dass sich die Mitarbeiter selbst entscheiden können, ob sie unter dem neuen Käufer bleiben oder gehen wollen.“

Von Victoria Barnack