Ermittlungen gegen syrischen Youtuber aus Luckenwalde

Er sorgte für Aufsehen, als er ein Double von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit einem Strick durch Neukölln führte. Jetzt hat ein syrischer Youtuber, der in Luckenwalde ( Teltow-Fläming) wohnt, Ärger mit der Brandenburger Polizei.

Wegen eines in dem sozialen Netzwerk veröffentlichten Gewaltvideos ermittelt der Staatsschutz gegen Fayez Kanfash. Zudem habe die Polizei bei der Staatsanwaltschaft Potsdam Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gestellt, bestätigte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, am Mittwoch. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Erschießung wird nachgestellt

In dem bizarren Video wird gezeigt, wie Täter in einem Waldstück als Polizisten markierte Darsteller jagen. Dann wird die Erschießung der Ordnungshüter gespielt. Nach Angaben von Herbst prüft der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz in Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften auch mögliche weitere Straftatbestände wie etwa Gewaltverherrlichung im Netz.

Der zuständige Sprecher im Innenministerium, Jan Müller, bestätigte das Verfahren am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags. Das Video werde in Abstimmung mit den Staatsanwaltschaften Potsdam und Cottbus geprüft, sagte er.

Aufsehen erregendes Macron-Video

Die Videos, die Kanfash auf Youtube in arabischer Sprache veröffentlicht, sprechen ein großes Publikum an. Sie haben teilweise offenbar satirischen Charakter. Er hat über 1 Millionen Follower. Bekannt geworden ist vor allem sein Anfang November erschienenes Video, in dem er als Scheich verkleidet über die Neuköllner Sonnenallee läuft und einen gefesselten Macron-Darsteller demütigt. Er verbrennt die Maske des französischen Präsidenten. Zuvor hatte Macron nach der Enthauptung eines Lehrers durch einen Islamisten die Veröffentlichung islamkritischer Karikaturen verteidigt und hatte so den Hass von Islamisten auf sich gezogen.

Die aus Luckenwalde stammende AfD-Abgeordnete Birgit Bessin reagierte empört über die gewaltverherrlichenden Videos des Youtubers. Dem müsse „umgehend die Bühne für sein hasserfülltes Treiben genommen werden“, sagte sie. „Seine Accounts sind zu sperren, seine Ausrüstung als Beweismittel sicherzustellen.“

