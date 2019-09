Erste Luckenwalder Biermeile war ein Erfolg

Luckenwalde

Die Luckenwalder Partyszene ist wieder um eine Festivität reicher. Am Sonnabend hat die Gasthausbrauerei „ Turmklause“ an der Ecke Baruther Straße/Breite Straße die erste Biermeile der Stadt veranstaltet. Elf Brauereien aus der Region boten rund 40 verschiedene Sorten Bier zur Verkostung an – zur Begeisterung der Gäste.

„Wir wollten einfach ein neues Event in Luckenwalde etablieren“, erzählt Torsten Kutzner (53), einer der drei Gesellschafter der „ Turmklause“-Brauerei. „Wir kennen uns schon seit den Kinderschuhen und suchten in der Bierbrauerei eine neue Herausforderung.“ Da es in Berlin und in anderen Städten ähnliche Großveranstaltungen gab, beschlossen die drei Männer, das Fest rund um das kühle Blonde auch in ihrer Heimat zu etablieren: „Wir sind schließlich Brandenburg, wir können das auch.“

Kutzner zeigte sich angesichts der Resonanz zufrieden. Trotzdem will er beim nächsten Mal noch nachjustieren, etwa auf den Einritt verzichten, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Dafür wurde diesmal einiges geboten. Elf regionale Brauereien zeigten, was ihr Bier konnte. Neben Porter, Ale und Lager reichten Brauerein wie „Malz&Moritz“, „Brewer´s Tribute“ und das „Fürstenwalder Rathausbräu“ ihre Spezialmixturen. Die „ Turmklause“ selbst hatte nebst ihrem „Sündenbock“ (kräftiges Bockbier, 6,5 Prozent), einem leichten und fruchtig-aromatischen Sommerspezial (Pils, 4,5 Prozent) sowie ihrem „Bernstein“ (klares Kellerbier, 5,5 Prozent) sechs Sorten im Angebot.

Die exquisite Bierauswahl sorgte nicht nur bei Gourmet-Trinkern für eine ausgelassene Atmosphäre. Auch ein buntes Bühnenprogramm mit dem Seydaer Blasorchester, den Bands Remo, Animi Vox oder Silent Noise brachte Stimmung für alle Altersklassen.

Ramona Hertel (35) aus Luckenwalde probierte als erstes ein Kirschporter. „Das schmeckt. Hier gibt es wirklich außergewöhnliche Sorten und die Stimmung ist hervorragend“, freute sie sich. Der Luckenwalder Mario Ast (35) probierte sich währenddessen durch verschiedene Biere. Ihm gefielen besonders das Lausitzer Whiskeybier und das helle Sommerbier. „Schön, dass es hier jetzt so ein Fest gibt.“

Von Katja Schubert