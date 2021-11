Kliestow

Wie man einen Leckeren Erdbeerkuchen backen kann, Himbeergelee einkocht oder den Saft aus einer Orange presst, das weiß wohl jeder. Die Herstellung von Obstwein jedoch ist eine ganz andere Hausnummer. Dazu gehören nicht nur die entsprechenden Geräte, wie Presse, Maischebehälter und Gärmittel, sondern auch das theoretische Wissen um den Vorgang, wie saftige Früchte zu aromatische Weingetränken werden. Doch das hielt Birgit und Harald Gentz aus Kliestow nicht ab, sich an die unbekannte Materie zu wagen.

Als Hobby geplant

„Alles fing eigentlich als Hobby an“, erzählt Birgit Gentz, die als Apothekenfachberaterin tätig ist und ebenso wie ihr Harald Gentz aus einer ganz anderen Branche kommt. „Mein Mann arbeitet schon seit Jahren in der Getränkelogistik als Kraftfahrer. Bei einer seiner Touren stieß er auf einen Laden in Werder, der selbst gemachten Obstwein verkaufte“, erzählt die Kliestowerin. So kamen beide auf die Idee, das auch einmal auszuprobieren. Zunächst besorgten sie sich das entsprechende Zubehör, die Zutaten für die Gärung und ausreichend Flaschen.

Knackiger Name

Eine Idee, wie ihr Unternehmen heißen sollte, hatten sie auch: „Aus Liebe zum Obst“ war ihr erster Slogan, mit dem sie werben wollten. „Allerdings haben dann viele Leute gedacht, dass wir Obst verkaufen“, erinnert sich die Kiestowerin. Daher musste noch der Nachtrag „hausgemachter Obstwein“ angehängt werden. „Somit wissen die Leute genauer, um was es bei uns geht“, fügt sie hinzu.

Nach der Saison werden die Geräte eingelagert. Quelle: Iris Krüger

Mit Johannisbeeren aus Werder produzierte sie ihren ersten Obstwein. „Wir waren genau zur Weihnachtssaison 2016 mit der ersten Abfüllung fertig. Diese boten wir dann auf dem Weihnachtsmarkt in Ließen an und waren gespannt, wie der ankommt“. Die Resonanz folgte auf dem Fuße, denn auch auf dem Kliestower Weihnachtsmarkt wollte man ihre Produkte haben. „Das war für uns wirklich überraschend, so dass wir uns ohne weiteres Zögern dazu entschlossen, die Obstweinproduktion als Nebenberuf auszuüben“, sagt die 54-Jährige. Noch im Dezember meldeten sie das Gewerbe an und konnten somit richtig loslegen.

Saisonstart im Frühjahr

Dies war allerdings erst im Frühjahr möglich, mit Beginn der Erdbeersaison. Diese Früchte hatte das Paar selbst angebaut, dazu kamen auch Aronia- und Johannisbeeren. „Die Wein- und Saftproduktion liegt - von der Ernte bis hin zum Vertrieb - komplett in unseren Händen“, bestätigt Birgit Gentz. Und diese ist nicht wenig aufwendig: Nach dem Pflücken müssen die Früchte zunächst ausgiebig gewaschen werden. Anschließend werden sie in die Kernobstmühle gefüllt und zu einem Obstbrei verarbeitet. „Dann setzt man die Fruchtmaische an, die nach einigen Tagen Ruhe abgepresst wird. „Unter Zugabe von Hefe und Zucker setzten wir dann die Gärung in Gang“. Erst nach einer bestimmten Zeit wird er Wein abgefüllt, die Flaschen etikettiert und verpackt.

Regionaler Verkauf

Die fertigen Säfte und Obstweine verkauften Birgit und Harald Gentz auf regionalen Festen und Weihnachtsmärkten. Dies inzwischen erfolgreich seit fünf Jahren. „Das Sortiment“, so Birgit Gentz, hat sich natürlich auch erweitert. Neben den Weinen aus Erdbeeren, Himbeeren, Brom-, Johannis- und Heidelbeeren verarbeitet die Familie inzwischen auch Aprikosen, Aronia, Quitten, Schlehen, Sanddorn und Rhabarber zu leckeren Getränken.

Zum Start in die Glühweinsaison lädt Familie Gentz zu einem Hofverkauf ein . Quelle: Iris Krüger

Zum Start in die Glühweinsaison lädt Familie Gentz nun erstmalig zu einem Hofverkauf ein. Dieser findet am kommenden Sonntag, dem 7. November, von 10 bis 16 Uhr im Ebelshof 14, in Trebbin (Ortsteil Kliestow) statt. Dort kann man dann nicht nur die aktuellen Winterweine verkosten, sondern auch alle anderen Produkte, die die Familie in liebevoller Handarbeit produziert hat.

Von Iris Krüger