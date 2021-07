Luckenwalde

Die Corona-Pandemie hat für die junge Generation nicht nur über Monate den Präsenzunterricht an den Schulen ausgesetzt; auch die Schwimmanfänger blieben buchstäblich auf dem Trocknen sitzen. „Weil wir durch den Lockdown auch die Fläming-Therme schließen mussten, sind viele Schwimmkurse ausgefallen“, bedauert Maxie Wohlauf, die Betriebsleiterin der Therme. Überdurchschnittlich viele Kinder konnten dadurch nicht richtig schwimmen lernen. „Das ist besonders im Sommer ein hohes Sicherheitsrisiko“, stellt sie fest.

Ein ganzer Jahrgang mit Nichtschwimmern

„Eine fatale Situation“, befindet auch Daniel Kuhrmann, Vorsitzender des DLRG-Stadtverbandes Luckenwalde. Sein Sohn Michel, der die 3. Klasse besuchte und schon schwimmen kann, hatte vor den Sommerferien lediglich einmal Schwimmunterricht. „Es gibt praktisch einen ganzen Jahrgang an Kindern, die nicht richtig schwimmen lernen konnten“, so Kuhrmann. Außerdem konnten auch die Rettungsschwimmer lange Zeit nicht im Wasser trainieren.

Erfahrene Übungsleiter und Schwimmlehrer

Gegen die „Generation Nichtschwimmer“ setzen Fläming-Therme und DLRG jetzt ein aktives Zeichen mit einem zusätzlichen Schwimmlernangebot. Sowohl Therme als auch Rettungsschwimmer bieten ab dem 12. Juli Ferien-Schwimmkurse für verschiedene Altersklassen an. Die Vorschulkinder werden dabei von Claudia Müller, Rita Link und Gustav Link vom DLRG-Stadtverband trainiert. Schulkinder ab sechs Jahre dürfen sich für die Fläming-Therme anmelden. „Hier konnten wir die erfahrenen Schwimmlehrer Sabine Taubert und Uwe Berg gewinnen“, sagt Maxie Wohlauf, „sie haben schon Hunderten von Kindern das Schwimmen beigebracht.“

Pro Kurs elf Teilnehmer

Die DLRG führt die Kurse vom 12. bis 31. Juli jeweils montags bis freitags durch. Im Stundentakt können pro Tag drei Kurse zu jeweils elf Teilnehmern bedient werden. Nach drei Wochen legen die kleinen Wasserratten ihre Prüfung zum „Seepferdchen“ ab.

„Unsere Wartelisten sind so lang, dass die Ferienkurse leider schon ausgebucht sind“, bedauert Kuhrmann. Etwa 70 bis 80 Kinder stehen noch auf der Warteliste. „Bis November sind wir schon ausgebucht. Unsere Anmeldungen reichen bis ins Jahr 2022 hinein“, sagt Kuhrmann. Wer bei der DLRG schwimmen lernt, muss nicht zwingend Vereinsmitglied sein.

Freie Plätze für Therme-Kurse

Für die Kurse der Fläming-Therme gibt es noch freie Plätze. Sie finden vom 12. bis 23. Juli montags bis freitags jeweils als Doppelstunde statt, sodass der Nachwuchs auch nach dieser Zeit fit fürs „Seepferdchen“ ist.

„Insgesamt können so rund 70 Kinder in den Ferien schwimmen lernen“, konstatiert die Thermenchefin. „Bei der Stadt Luckenwalde sind wir mit unserem Anliegen sofort auf offene Ohren gestoßen“, berichtet sie. Informationen und Buchungsoptionen für die Kurse der Fläming-Therme gibt es im Internet unter www.flaeming-therme.de/kurse.

Das Sportbecken der Fläming-Therme. Quelle: Margrit Hahn

Noch müssen Eltern für die Lehrgangsangebote der Therme etwas mehr berappen als für die DLRG-Kurse. „Aber wir wollen uns zum nächsten Jahr gemeinsam abstimmen und die Kursgebühren angleichen“, kündigt Daniel Kuhrmann an.

Die Fläming-Therme Luckenwalde. Quelle: Margrit Hahn

Für den Fall, dass die Therme nicht zeitnah hätte öffnen können, hatte man auch mit Schwimmkursen im Freibad Elsthal geliebäugelt. „Aber wir hatten den Luxus, dass die Halle fast zeitgleich mit dem Freibad öffnen konnte und so haben wir uns für die Kurse in der Therme entschieden“, so Wohlauf. Das Indoor-Badevergnügen wird trotz sommerlicher Temperaturen rege angenommen. „Besonders während der letzten Regentage hatten wir guten Zuspruch“, so Wohlauf.

Von Elinor Wenke