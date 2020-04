Blumenbestellung per Telefon

Luckenwalde

Die Coronakrise macht auch um den „ Blumenzauber“ keinen Bogen. Floristin Heike Kleinbauer betreibt in Luckenwalde und Jüterbog je ein Blumengeschäft mit diesem Namen. Regulär Waren verkaufen und ihre Kunden im Laden empfangen darf sie nicht. Das Geschäft ist seit dem 23. März geschlossen. „Ich mache trotzdem weiter“, sagt die 52-jährige Luckenwalderin. Sie versucht, das Geschäft über telefonische Bestellungen am Laufen zu halten.

Gemeinsam stark – so funktioniert die Plattform Online-Bestellungen, Gutscheine, Lieferservice:Viele Kleinunternehmer wehren sich jetzt mit kreativen Ideen gegen die Krise. Dies bekannt zu machen, ist Ziel von „Zusammen stark“. Händler und Geschäftekönnen ihre Angebote in ein Formular eintragen, das nach Prüfung von der MAZ veröffentlicht wird. Die Brandenburgerkönnen so gezielt die Händler in ihrer Nachbarschaft unterstützen. Alle weiteren Informationen unter www.maz-online.de/zusammenstark

Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit

„Am Telefon vereinbare ich mit dem Kunden dann auch einen Termin, wann er an der Tür alles abholen kann“, erklärt Heike Kleinbauer. Für ihre zwei Mitarbeiter in Jüterbog und eine in Luckenwalde musste sie Kurzarbeit anmelden. Die Aufträge erledigt sie jetzt allein und pendelt zwischen Luckenwalde und Jüterbog.

Bestellungen können derzeit nur telefonisch angenommen werden. Quelle: Elinor Wenke

Da sie die Bestellmenge beim Großhändler drosseln musste, wird die Ware auch nicht mehr angeliefert. „Ich hole jetzt alles selbst ab“, berichtet die Blumenhändlerin. Dennoch kann sie auf ein großes Angebot verweisen. „Es gibt Schnittblumen wie Tulpen, Rosen, Freesien, Anemonen oder Ranunkeln“, zählt sie auf. Aber auch Frühblüher wie Primeln, Hornveilchen oder Stiefmütterchen warten aufs Einpflanzen; zudem gibt es eine große Auswahl an Zimmerpflanzen.

90 Prozent Einbußen

„Derzeit läuft es schlecht – mit durchschnittlich einer Bestellung pro Tag“, bedauert Heike Kleinbauer. Sie schätzt die Einbußen auf 90 Prozent und hat bereits einen Antrag auf Soforthilfe gestellt. Umso mehr freut sie sich über jeden zufriedenen Kunden. Birgit Normann wollte einer Arbeitskollegin Blumen bringen. „Mit Heike bin ich zur Schule gegangen, also habe ich bei ihr einen Strauß bestellt“, sagte sie. Übergeben wurde das Ganze verpackt vor der Ladentür.

Bianca Reck, Heike Kleinbauer und der zehnjährige Ben (v.l.) vor dem Luckenwalder Geschäft „Blumenzauber“. Quelle: Elinor Wenke

Ebenso für Bianca Reck. Sie hatte telefonisch zwei bunte Frühlingssträuße bestellt. „Einen schenkt mein Enkel Ben seiner Mutter, weil sie die drei Kinder die ganze Woche unterrichtet und beschäftigt“, sagte Bianca Reck. Den anderen bekam sie selbst von ihrem Mann, weil sie jeden Tag für die Familie kocht. „Die Blumen sind frisch und außerdem will ich lokale Händler unterstützen“, so Bianca Reck. Heike Kleinbauer hofft indes auf möglichst viele Bestellungen zum Osterfest.

Von Elinor Wenke