Luckenwalde

Das Ordnungsamt der Stadt Luckenwalde vermeldet in einer aktuellen Pressemitteilung, dass eine neue Fundkatze im Tierheim aufgenommen wurde.

Dabei handelt es sich um einen Kater mit grau-braun getigertem Fell und gelben Augen. Laut Informationen des Ordnungsamts ist der Kater ungefähr ein Jahr alt und kastriert. Gefunden wurde das hübsche Tier am Sonntag, dem 30. Januar, in Luckenwalde, genauer gesagt an der Straße Zum Freibad 66 unweit der Kita Sunshine.

Die Katze wurde in die Obhut des Tierschutzvereins Luckenwalde/Jüterbog e. V. übergeben und befinde sich jetzt im Tierheim des Vereins.

Das Tierheim befindet sich am Bürgerhof in der Jüterboger Straße 42. Das Team des Tierschutzvereins ist unter der Telefonnummer 03371/ 63 20 33 zu erreichen.

Von MAZonline