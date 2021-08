Luckenwalde

„Der Zug fällt aus“, stellen Lucy Tochatscheck und Marvin Basener um 7.40 Uhr erschrocken fest. Dass heute gestreikt wird, wussten sie nicht. Die beiden Zehntklässler Tochatscheck und Basener müssen nach Trebbin, zur Goethe Oberschule. Sie gehören zu den wenigen Fahrgästen, die nicht einfach auf die wie immer pünktlich kommende ODEG ausweichen können, denn ausgerechnet in Trebbin hält diese nicht. „Das hatten wir schon mal“, sagt Basener. „Da sind wir dann an Trebbin vorbeigefahren und standen eine Stunde in Ludwigsfelde.“

Schüler kommen nicht zur Schule

Auch die Neuntklässlerin Gina Fabienne Kramm verpasst heute den Schultag. Wie Basener und Tochatscheck wartet sie am Bahnhof, das verlangt die Schule so. „Wir müssen wenigstens so lange hierbleiben bis der Zug kommen würde“, so Kramm. Danach sollen die Schüler in der Schule anrufen und Bescheid geben, dass sie wegen des Streiks nicht kommen könnten. „Meine Mutter hat da gerade angerufen, aber da war besetzt“, so Kramm. Wahrscheinlich rufen gerade andere Schüler mit den gleichen Problemen an. Dass der Zug ausfällt, stört die Oberschülerin nicht wirklich. „Dann kann ich wenigstens zu Hause weiterschlafen.“ Nur, dass sie umsonst um 6.00 Uhr aufgestanden ist, ist etwas ärgerlich.

Auch am Bahnhof in Woltersdorf herrscht gähnende Leere. Nur die Anzeigetafeln laufen munter weiter. Quelle: Antonia Engel

Lesen Sie auch: Bahnstreik live +++ Viele Züge fallen aus +++ Die aktuelle Lage in Brandenburg

Der Streik ist auch an anderen Orten in und rund um Luckenwalde ersichtlich. „Heute ist definitiv weniger los als sonst“, sagt Franziska Staib, Verkäuferin im Kiosk am Bahnhof Luckenwalde. Die Gewerkschaft der Deutschen Lokführer streikt bundesweit, damit sind Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn „massiv beeinträchtigt“, so verkünden es die Anzeigetafeln an den teilweise leerbleibenden Bahnhöfen. Vor allem die Pendler nimmt das mit. 48 Stunden soll der Streik dauern, viele Fahrgäste hoffen, dass er dann auch wirklich vorbei ist. „Die meisten steigen aufs Auto um oder bilden eine Fahrgemeinschaft“, so Staib.

Viele Fahrgäste in Luckenwalde sind froh, dass die ODEG nicht vom GDL-Streik betroffen ist. Quelle: Antonia Engel

Wer kann, weicht auf die ODEG aus – am Bahngleis macht sich das bemerkbar. Normalerweise ist es hier um diese Uhrzeit nicht so voll, weiß Yvonne Grodofzig. Sie hat Verständnis für die Forderungen der GDL: „Auch wenn es unschön ist, sobald man zur Arbeit muss.“ Als Pendler müsse man inzwischen mit regelmäßigem Zugausfall rechnen. „Ich fahre schon ein paar Jahre. Mittlerweile habe ich meine Ausweichwege, sollte etwas ausfallen“. Mit dem Auto bis nach Berlin zu fahren, sei keine Option, nicht nur der durch den Streik erhöhte Verkehr, sondern auch die Baustellen machen das zu einem langwierigen Unterfangen. Über die Parkplatzsuche müsse man da gar nicht erst sprechen.

„Ich nehm’s mit Humor“

„Man kann es eigentlich nur locker nehmen, sonst dreht man durch“, lacht sie. Auch andere Fahrgäste nehmen den Zugausfall gelassen: „Jeder kann streiken wie er möchte, da hat jeder ein Recht drauf“, sagt ein Fahrgast. Mit der ODEG und der U-Bahn kommt er noch recht gut zur Arbeit nach Berlin Wedding, nur die Arbeitszeiten verschieben sich etwas. „Aber ich nehm’s mit Humor“. Der Kaffee, den er seit einer halben Stunde in den Händen hält, ist mittlerweile alle. „Aber kalt war er vorher auch schon.“

Von Antonia Engel