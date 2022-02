Genshagen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen Baucontainer im Industriegebiet im Ludwigsfelder Ortsteil Genshagen aufgebrochen.

Aus dem Container entwendeten sie diverses Werkzeug in einem Wert von mehreren Tausend Euro. Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige wegen Diebstahls auf.

Luckenwalde: VW trägt Kennzeichen eines bereits stillgelegten Pkw

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagabend einen geparkten Volkswagen im Stadtgebiet von Luckenwalde. Sie stellten fest, dass die amtlichen Kennzeichentafeln zu einem stillgelegten Ford gehören.

Auf den Kennzeichen befanden sich amtliche Plaketten, einschließlich der gültigen Hauptuntersuchung. Sie wurden sichergestellt. Es gab eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Urkundenfälschung.

Blankenfelde: Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus gestohlen

Unbekannte Täter hebelten am Donnerstagabend in Blankenfelde das Fenster eines Einfamilienhauses auf. Danach durchsuchten die Kriminellen alle Schränke in den Zimmern des Gebäudes. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe Schmuck und Bargeld. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt zu einem Einbruchsdiebstahl.

