Baruth

Am Samstagabend öffneten unbekannte Täter im Baruther Gewerbegebiet Bernhardsmüh einen Stromverteilerkasten. Aus dem Verteilerkasten bauten die Diebe Teile aus und entwendeten diese. Es entstand ein Diebstahlsschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf.

In Luckenwalder Parkhaus Pkw-Kennzeichen entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Sonntag von einem Opel und einem Ford jeweils die hintere amtliche Kennzeichentafel. Die Fahrzeuge befanden sich zur Tatzeit in einem Parkhaus in Luckenwalde. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren, nahm zwei Anzeigen auf und veranlasste die Fahndungsausschreibungen.

Großbeeren: Gestohlene Fahrräder und Pkw-Kennzeichen gefunden

Am Sonntagvormittag fand ein Passant neben der Bahnhofstraße in Großbeeren drei Fahrräder und drei amtliche Kennzeichentafeln. Bei der Sachfahndungsüberprüfung stellten die Polizisten fest, dass alle Fahrräder und Kennzeichentafeln zur Fahndung ausgeschrieben sind.

Die Polizeibeamten stellten die Räder und Kennzeichen sicher und veranlassten die Fahndungslöschungen.

