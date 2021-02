Zülichendorf

Ein 32-Jähriger kam am Freitagabend mit seinem Pkw auf winterglatter Fahrbahn in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und beschädigte Zäune. Der Pkw war auf allen Achsen mit Sommerreifen bereift und wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Durch die Polizei erfolgte die Unfallaufnahme.

