Gottow/Luckenwalde

„Man will doch schließlich wissen, was aus den anderen so geworden ist und wie es ihnen heute geht. Unsere Treffen sind eine gute Gelegenheit, um das herauszufinden und in Kontakt zu bleiben“, sagt Günter Brademann und erntet von seinen Mitschülern ein zustimmendes „So ist es“. 65 Jahre ist es her, dass sie in der Gottower und in der Schöneweider Dorfschule gemeinsam die Schulbank drückten. Nun sitzen sie in freigewählter Sitzordnung beim Klassentreffen im Luckenwalder „Eckbusch“ so friedlich zusammen wie einst, wenn Fräulein Steuer schnörkellose Buchstaben auf die Tafel schrieb oder Schulleiter Erich Rühlmann über seine erst wenige Jahre zurückliegenden Kriegserlebnisse berichtete.

Die Erinnerung ist süßer als die Torte

Die mit einer großen 8 verzierte „Eckbusch“-Torte vor den einstigen Dorfschülern war lecker, aber trotzdem nicht halb so süß wie die Erinnerungen, die am Sonnabend über den großen Tisch hin und her schwappten und dabei immer noch süßer wurden. Heute, 73 Jahre nach der Zuckertüte und 65 Jahre nach dem Abschlusszeugnis, lässt sich selbst über damals deutlich weniger lustig empfundene Episoden kichern. „Wie zum Beispiel, wenn uns im Winter die Jungs in den Schnee geschubst und dann darüber amüsiert haben“, erzählt eine „Schulkollegin“, wie sich die Ehemaligen untereinander nennen, lachend und klopft sich dabei den imaginären Schnee von den Schultern.

Heidi und Günter Brademann gingen einst gemeinsam zur Schule und wurden später ein Paar. Quelle: Uwe Klemens

„Das waren Kleine-Jungs-Späße, aber in Wirklichkeit haben wir toll zusammengehalten und unsere Mädchen immer sehr beschützt“, wirft Günter Brademann, in der Klasse seit je nur „Fritze“ genannt, als späte Verteidigung in die Runde. An das von ihm genannte Beispiel können sich noch alle lebhaft erinnern: Mit einem ausgezogen Latschen war er seiner Mitschülerin Monika erfolgreich zur Hilfe geeilt, als die von einem größeren Jungen wegen ihrer rötlichen Haare beleidigt wurde. Die Farbe des Haars ist längst verblichen, aber die Erinnerung nicht.

Aus der Schulfreundschaft wurde Liebe

Fritzes Beschützer- und Kavaliers-Rolle sollte die Weichen für sein ganzes übriges Leben stellen. „Als Junge hab ich sie im Winter mit dem Schlitten den Berg raufgezogen, in der Jugendzeit dann hat es gefunkt“, erzählt er und wirft seiner Heidi ein verliebtes Lächeln zu. Wie Anneliese und Siegfried Zapke und Hannelore und Werner Schadow sind sie das dritte aus einer Schulfreundschaft entstandene Liebespaar der Klasse und haben vor ein paar Jahren Diamantene Hochzeit gefeiert.

Die Fotos für die Bildergalerie des nächsten Treffens sind im Kasten. Quelle: Uwe Klemens

Die Acht auf der Schwarzwälder Kirchtorte des Klassentreffens hat eine besondere Bedeutung, denn so oft haben sie sich nach ihrer Schulzeit bereits getroffen. 1981 ergriffen die einst so ehrenhaft mit dem Latschen gerettete Monika Steinecke und Herbert Spielmann die Initiative und machten sich ans Auskundschaften der Namen und Adressen. Von vier der damals 14 Gottower und Schöneweider Mädchen und Jungen fehlt bis heute jede Spur.

Von den damaligen Flüchtlingskindern fehlt jede Spur

„Auch die vielen Flüchtlingskinder, die nur wenige Jahre unsere Mitschüler waren, haben wir nicht ausfindig machen können“, sagt Spielmann, der als Klassentreff-Organisator bis heute den Hut auf hat. Hoffnung, doch noch den einen oder anderen wiederzufinden, haben die Rühlmann-Kinder noch immer. Die Anwesenheit von Renate Holzhüter ist ein Beweis, dass sich das Weitersuchen lohnt. Denn „Rena“, die 1953 wegzog und an deren Nachnamen sich lange niemand erinnern konnte, war nun erstmals mit dabei.

Ob das nächste Treffen wieder in fünf Jahren stattfindet oder in Anbetracht des heutigen Alters der einstigen Buben und Maiden vorgezogen wird, ist noch nicht entschieden. „Weitermachen“, so Spielmann, „wollen wir auf alle Fälle so lange es geht.“

Von Uwe Klemens