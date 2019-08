Gottsdorf

Hans-Dieter Gebauer schaut inzwischen genau hin, wenn er an der Kasse Wechselgeld bekommt. In den vergangenen Wochen sind Münzen in sein Portemonnaie gewandert, von denen er nicht weiß, woher sie stammen. „Das Geldstück hier sieht genau aus wie ein Zwei-Euro-Stück und fühlt sich auch so an“, sagt Hans-Diet...