Großbeeren: Angst vor dem Virus

Großbeeren

Im Übergangswohnheim Großbeeren geht die Angst vor weiterer Ansteckung mit Corona um. Nachdem das Virus in der Vorwoche bei vier Mitgliedern einer Familie festgestellt worden war, wurden aktuell bei zwölf Personen Infektionen nachgewiesen. Bei weiteren Tests, die das Gesundheitsamt am Montag gemacht hat, warten Mitarbeiter und Bewohner des Wohnheims auf den Bescheid. „Die Testergebnisse werden frühestens heute Abend erwartet und zur Entscheidung führen, ob Teile oder die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gestellt werden müssen“, teilte der Landkreis am späten Dienstagnachmittag mit.

Grundschüler unter den Infizierten

Unter den Infizierten befindet sich auch ein Grundschulkind der Großbeerener Otfried-Preußler-Schule. Die Drittklässlerin habe letztmalig am Dienstag vergangener Woche ihre Klasse besucht. „Der Zeitraum von sieben Tagen lässt hoffen, dass es zu keiner weiteren Verbreitung des Virus gekommen ist“, heißt es in der Stellungnahme des Landkreises. Sicherheitshalber habe man Abstriche für die gesamte Schulklasse veranlasst, die am Mittwoch durchgeführt werden sollen. „Die Kinder der Klasse werden die Schule nicht besuchen, bis die Ergebnisse vorliegen.“

Mit dieser sogenannten Kohortenisolierung und dem stufenweisen Vorgehen folge der Landkreis den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum Handeln in derartigen Situationen. „Sobald die Ergebnisse der Tests vorliegen, wird – sofern erforderlich – über weitere Maßnahmen entschieden. Das betrifft auch den Schulhort“, hieß es.

Gemeinde fühlt sich vom Landkreis schlecht informiert

Die Gemeinde zeigte sich unzufrieden mit dem Landkreis: „Es ist festzustellen, dass die Informationspolitik und auch die Vorgehensweise des Landkreises aus Sicht der Gemeinde Großbeeren hier ungenügend und zum Teil nicht nachvollziehbar ist und der Landkreis offensichtlich für den nicht gänzlich unerwarteten Fall keine klaren Vorgaben oder Handlungsempfehlungen für Städte und Kommunen oder auch Schulträger erarbeitet hat“, teilte die Gemeinde mit. Die Informationen seien sehr spät gekommen und Maßnahmen nicht klar kommuniziert worden. „Die Situation ist in dieser Form auch für die Gemeindeverwaltung äußerst unbefriedigend.“

Bewohner des Übergangsheims haben Angst vor Ansteckung

Auch im Übergangswohnheimes am Theodor-Echtermeyer-Weg in Großbeeren sind die Bewohner bestürzt: „Im Computerraum lagen nach dem Besuch des Gesundheitsamtes am Montag noch Teststäbchen auf dem Boden“, berichtet einer von ihnen. Rund 30 Bewohner haben sich vor dem Haus versammelt, um ihre Sorge hinsichtlich der Ansteckungsgefahr kundzutun, die von bereits infizierten Hausbewohnern ausgeht. Die sind zwar in Quarantänezimmern und -wohnungen untergebracht, in unterschiedlichen Konstellationen müssen sie aber auch Gemeinschaftseinrichtungen nutzen. Dazu kommt: So ganz genau wissen die Bewohner nicht, wie viele von ihnen Covid-positiv getestet wurden.

„Wir wissen nicht, was wir tun sollen“

„Wir wissen nicht, was wir machen sollen“, beschreibt Fahit nervös. In dem Haus sind momentan ungefähr 120 Menschen untergebracht. „Und wir wissen nicht einmal genau, wer infiziert ist und wer nicht, sodass wir denen aus dem Weg gehen könnten.“ Es gibt, so fügt einer hinzu, im Haus keine Desinfektionsmittel. Für die 120 Menschen seien auch nicht genügend Toiletten verfügbar. So müssten Frauen aus dem zweiten Stock bis hinunter ins Erdgeschoss. Auf der ersten Etage gebe es auch nur eine Toilette. Ob alle, Covid-Positiven und -Negativen die gleichen Gemeinschaftsküchen nutzen, ist nicht so ganz eindeutig. Mindestens die Quarantänewohnungen sollen über eine Koch- und Waschgelegenheit verfügen. Aber nicht alle unter Quarantäne stehenden Bewohner sind in den Wohnungen untergebracht.

Warten auf das Testergebnis

Was geschieht, wenn das Gesundheitsamt weitere Covid-19-positiv getestete Bewohner meldet, kann Kathrin Mauroschat nicht beantworten. Die Bereichsleiterin des Internationalen Bundes, Träger einer Reihe von Übergangswohnheimen und anderer Wohneinrichtungen für Geflüchtete, verweist auf den Landkreis: „Wir warten jetzt erst einmal die Testergebnisse ab.“ Am Nachmittag soll es darüber hinaus eine Informationsveranstaltung für alle Bewohner vor dem Haus geben. Bislang nicht positiv getestete Bewohner können das Haus noch verlassen, Besuchern ist allerdings das Betreten schon verboten.

Hat der Landkreis zu spät gehandelt?

Auch im Gesundheitsausschuss des Landkreises erkundigten sich die Politiker am Anfang der Woche nach den Fällen in Großbeeren. Die Dezernentin und Erste Beigeordnete Kirsten Gurske ( Die Linke) erklärte daraufhin: „Auslöser war die Teilnahme der Index-Familie an einer großen Familienfeier.“ Erst als sich herausstellte, dass diese andere Heimbewohner in Großbeeren angesteckt hatte, ließ der Landkreis alle Einwohner und das Personal auf das Coronavirus testen.

„Die Kinder haben wir sicherheitshalber aus Kita und Schule herausgenommen, bis die Ergebnisse vorliegen“, so Gurske. Mit der Kohortenisolierung habe der Landkreis in anderen Asylunterkünften, wo das Coronavirus nachgewiesen wurde, gute Erfahrungen gemacht. Wie es im Großbeerener Heim weitergeht, will man erst mit den Testergebnissen entscheiden. Je nachdem wie viele Asylbewerber sich tatsächlich infiziert haben, erklärte Gurske, erwägt der Landkreis einzelne Etagen oder sogar das gesamte Heim unter Quarantäne zu stellen.

375 Euro im Dreibettzimmer

In die Angst der Bewohner mischt sich derweil spürbare Verärgerung. „Drei oder vier Waschmaschinen reichen für 120 Bewohner nicht aus“, klagt einer. „Es wird hier nicht genug für uns getan“, sagt ein anderer, der seit Jahren im Haus untergebracht ist, regelmäßig zur Arbeit geht und gern eine eigene Wohnung hätte. Seine Kritik zielt dabei eher auf den Landkreis, dessen Behörden seinen Auszug unmöglich machen. „Ich habe selbst schon drei Wohnungen gefunden“, sagt er. „Aber das Amt lässt mich nicht, dabei muss ich hier 375 Euro im Monat für eine Schlafgelegenheit in einem Dreibettzimmer bezahlen.“

Von Udo Böhlefeld, Victoria Barnack und Lisa Neugebauer