Luckenwalde

Anderthalb Wochen hat Marita Weidner gebraucht, um ihren Garten schaurig zu gestalten. Ihr handwerkliches Geschick kam ihr dabei sehr zugute. Viele Figuren stellte sie bereits im Vorfeld fertig. „Als erstes habe ich die Stange mit den Geistern bestückt“, sagt die 53-Jährige. Dann folgten nach und nach Skelette, Vampire, Spinnen und Zombies. Insgesamt sind es 30 Elemente auf einer Fläche von 400 Quadratmetern.

Sie kaufte weißen Tüll, den sie schwarz einfärbte, schnitt Holzbretter für ein Schafott zurecht, kaufte Spinnennetze, Fledermäuse, Krähen und anderes Zubehör, um ihren Vorgarten entsprechend auszustatten. Im vorigen Jahr hatte sie ihr Grundstück zu Halloween auch geschmückt, aber in diesem Jahr legte sie noch einen Zahn zu. „Ich weiß ja, dass ich ein bisschen verrückt bin“, sagt sie. Ihre größte Sorge ist das Wetter. Wenn es in den kommenden Tagen regnet oder stürmt, wäre alles umsonst. Vor allem Tüll und Spinnennetze nehmen Wetterkapriolen übel.

Marita Weidner ist handwerklich begabt und baut vieles selbst. Quelle: Margrit Hahn

Am liebsten hätte sie die große Wiese vor ihrem Haus für all den Spuk genutzt, doch da würden die Figuren bei jedem Windstoß umfallen. Deshalb nutzt sie den Teil des Gartens, der bepflanzt ist und auf dem Bäume stehen. „Ich habe sogar Gespenster die Krach machen und leuchten“, freut sich die gebürtige Luckenwalderin. Am Tag sieht alles friedlich aus, aber in der Dunkelheit wird es gespenstisch. Ihr Grundstück liegt direkt am Wald, so wird der Gruselfaktor noch ein wenig verstärkt. Als eine Großmutter in dieser Woche mit ihrer Enkelin über den Gartenzaun schaute, war die Kleine erschrocken. Als Marita Weidner ihr dann aber zeigte, dass es nur Figuren mit LED-Lichtern sind, was sie beruhigt.

Diese Figur gehörte zu den ersten und ist Marke Eigenbau. Quelle: Margrit Hahn

Im vergangenen Jahr kamen zu Halloween 280 kleine und große Besucher in mehreren Gruppen, um sich den Zauber bei ihr in der Bergsiedlung in der Akazienallee anzuschauen. „Dieses Jahr ist alles anders. Ich hoffe, dass sich trotzdem einige Neugierige hierher verirren“, so Marita Weidner. Ausreichend Süßigkeiten hat sie eingekauft. Sie ist auf jeden Fall flexibel. Falls Besucher kommen trägt sie neben Hexenhut auch eine Maske.

Auf der Wiese wird die schöne Seite von Halloween mit Kürbissen und Blumen gezeigt. Quelle: Margrit Hahn

Angefangen hatte ihre Dekorationslust nachdem sie in der Zeitung Fotos zu Halloween gesehen hatte. Die erste Figur der Marke Eigenbau bestand aus alten Rohren und Mikadostäbchen. Diese war anfangs 3,20 Meter groß und kippte beim ersten Windstoß um. Daraufhin wurde sie eingekürzt und mit stabilem Klebeband umwickelt. Für das kommende Jahr hat sie sich schon wieder etwas Neues überlegt, dann will sie eine Guillotine bauen. Schon jetzt hat sie sich im Internet informiert, wie ein solches Fallbeil gebaut werden muss.

Gut 14 Tage bleibt das „ Gruselkabinett“ im Garten stehen, dann wird alles bis zum nächsten Jahr und auf dem Dachboden verstaut.

Von Margrit Hahn