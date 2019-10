Luckenwalde

Weil eine Handbremse nicht korrekt angezogen war, stießen zwei Fahrzeuge aus dem Landkreis Teltow-Fläming am Dienstagnachmittag auf dem Markt in Luckenwalde zusammen. Ein Fahrer hatte sein Auto nicht gegen das Wegrollen gesichert. Er verursachte einen Schaden von 400 Euro an seinem und dem geparkten Fahrzeug. Die Polizei fertigte eine Unfallanzeige und verwarnte den Verursacher mündlich.

Von MAZonline