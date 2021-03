Hilfe für Senioren: Transport zum Impftermin

Am Mellensee

Für Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Am Mellensee, die über 80 Jahre alt sind und nur schwerlich oder gar nicht alleine zum Impfzentrum kommen, gibt es nun Unterstützung, wie die Gemeinde in einer Presseinformation mitteilt.

In Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat bietet die Gemeinde Am Mellensee nämlich ihre Hilfe an. Alle Senioren über 80 Jahre erhalten zukünftig ein Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung, welches Informationen zum Impfen gegen den Covid-19 Virus enthält.

Bürger und Bürgerinnen, die alleinstehend sind, keine Familienangehörigen oder Nachbarn haben, die sie unterstützen könnten, haben nun die Möglichkeit, sich in der Gemeindeverwaltung ab Montag, dem 15. März, zu melden unter der Telefonnummer 033703/ 9 59 13.

Gemeindeverwaltung Am Mellensee hilft bei der Fahrt zum Impfzentrum

Dies ist zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung möglich, also am Dienstag von 9 Uhr bis 12 Uhr sowie von 13 Uhr bis 16 Uhr, am Donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr beziehungsweise 13 Uhr bis 18 Uhr und am Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr. Wer anruft, erhält dann Unterstützung bei der Terminvereinbarung und auch bei der Organisation der Fahrt zum Impfzentrum nach Luckenwalde.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Gemeinde im Internet unter www.gemeinde-am-mellensee.de oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse info@mellensee.de.

Spontane Besuche in der Gemeindeverwaltung in der Zossener Straße 21c in Klausdorf sind allerdings wegen der Verordnungen zur Einschränkung der Corona-Pandemie nicht möglich.

Von MAZonline