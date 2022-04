Holbeck

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der L 73 bei Holbeck (Nuthe-Urstromtal) ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine Autofahrerin in Richtung Holbeck unterwegs, als sie ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte. Dabei kam es jedoch zur Kollision mit einer von hinten kommenden Motorradfahrerin, die sich bereits im Überholvorgang befand. Die Motorradfahrerin erlitt schwerste Verletzungen.

Zeugen leisteten vor Ort Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin sowie ihre Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein unabhängiger Unfallursachen-Gutachter beauftragt. Beide Fahrzeuge wurden zudem zur Beweissicherung sichergestellt.

Mahlow: Autodiebe entwenden hochwertigen Audi

Einen verschlossenen Pkw Audi Q7 – braun, amtliches Kennzeichen TF-Q7001, Erstzulassung 2016 – entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einem Grundstück in Mahlow-Waldblick. Die Kripo ermittelt und fahndet nach dem Auto.

Trebbin: Betrunkener Fahrer verursacht Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstagabend prallte ein VW Transporter auf die B 246 zwischen Löwendorf und Schönhagen beim Versuch, in den Blankenfelder Weg abzubiegen, gegen ein Vorfahrtsschild. Der 43-jährige Fahrzeugführer pustete vor Ort einen Atemalkoholwert vom 2,47 Promille.

Einbrecher in Mahlow kriegen die Tür nicht auf

Beim Versuch, in der Nacht zum Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus in Mahlow einzubrechen, scheiterten die Täter an der Tür. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Von MAZonline