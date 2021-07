Stülpe

Ein ungewöhnliches Angebot erreichte den Mainzer Katastrophenstab aus der Gemeinde Nuthe-Urstromtal. Der Hort im Ortsteil Stülpe wollte 30 Kinder aus dem Überschwemmungsgebiet für eine Woche in die Gemeinde Nuthe-Urstromtal einladen, dort für diese Zeit unterbringen und betreuen, um deren Eltern mit all ihren Sorgen und Nöten zumindest für eine Weile etwas zu entlasten.

Bereits am vergangenen Sonnabend stellte Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) einen Kontakt zum Katastrophenstab in Mainz her. Den Kontakt erhielt er relativ schnell durch eine Bekannte aus dieser Gegend, die in der öffentlichen Verwaltung arbeitet und die er bei einem gemeinsamen Lehrgang für Standesbeamte kennengelernt hatte.

Beförderung war bereits organisiert

Sogar eine mögliche Beförderung der Kinder sei bereits organisiert worden, berichtet Scheddin der MAZ, aber jetzt kam eine Antwort aus Mainz, dass man die Hilfe im Augenblick nicht benötige.

Den Anruf erhielt Stülpes Hortleiterin Sabine Heise. „Die Frau, die aus Ahrweiler anrief, war total gerührt und hat sich vielmals für so viel Hilfsbereitschaft bedankt“, berichtet die Hortleiterin der MAZ. Man wolle jetzt aber die Kinder nicht von ihren Eltern trennen, aber vielleicht gäbe es ja später mal die Gelegenheit, auf das Angebot zurückzukommen, und möglicherweise auch gemeinsam mit den Eltern.

Viele Helfer hatten sich gemeldet

Die relativ spontane Idee aus Stülpe hatte dort schnell konkrete Form angenommen. „Wir hätten die Kinder in unserem schönen neuen Hortgebäude auf Feldbetten und Luftmatratzen unterbringen können“, berichtet Sabine Heise. Und tagsüber hätte man sich schon etwas für deren Freizeitgestaltung einfallen lassen, meint sie. Es hätten sich auch schon viele Helfer angeboten, den Hort dabei zu unterstützen.

So hatte man sich das im Hort Stülpe gedacht. Doch ganz müssen dessen Erzieherinnen ihre Hilfsbereitschaft nicht zurückschrauben. Ihr Kollege Daniel Valenta wird am Sonntag als Freiwilliger des DRK zu einem 48-Stunden-Einsatz in das Katastrophengebiet reisen. „Dem halten wir so lange den Rücken frei“, sagt Sabine Heise.

Von Hartmut F. Reck