„Märkischer Hof“ bereitet Wiederöffnung vor

Luckenwalde

Es ist die Ruhe vor dem Sturm im Luckenwalder Hotel „Märkischer Hof“. Der mit rund 50 Zimmern und mehr als der doppelten Anzahl von Betten größte Beherbergungsbetrieb im Süden des Kreises Teltow-Fläming erwacht seit Anfang dieser Woche wieder aus dem zwangsweisen Dornröschenschlaf. In den wurde das Hotel Mitte März durch das Coronavirus versetzt.

Die mit seiner Eindämmung verbundenen Maßnahmen und Gesetze haben den „Märkischen Hof“ wirtschaftlich hart getroffen. „Sämtliche touristischen Buchungen sind mit Beginn der Pandemie storniert worden“, berichtet Geschäftsführer Guido Graubner. Nur Geschäftsreisende durften in den zurückliegenden Wochen noch im Luckenwalder Hotel empfangen werden.

Desinfektionsmittel gehören nun zur Grundausstattung an der Rezeption. Quelle: Frank Neßler

Der Service musste stark eingeschränkt werden. Statt eines Frühstücksbüfetts bekamen die wenigen Gäste ein Lunchpaket für den Start in den Tag mit auf den Weg. Weitere Einnahmequellen waren ebenfalls von jetzt auf gleich versiegt. Familienfeiern durften im Hotel-Restaurant nicht mehr ausgerichtet werden, die Bar blieb für Gäste tabu.

„In Vor-Corona-Zeiten hatten wir eine Zimmerauslastung in den Monaten Mai und Juni von rund 90 Prozent“, erklärt Graubner, „davon sind wir jedoch momentan sehr weit entfernt.“ Der Umsatz ist in Folge der virusbedingten Einschränkungen für den Betrieb in Größenordnungen eingebrochen. Geschäftsführer Graubner spricht von bisher rund 300 000 Euro, die dem Luckenwalder Hotel pandemiebedingt entgangen sind.

Kostensenken hieß deshalb seit Mitte März die Devise. Das Gros der 26 Hotelmitarbeiter wurde in Kurzarbeit geschickt. Ein Schritt, der Graubner nicht leicht fiel. Doch er war alternativlos, um das wirtschaftliche Überleben des Betriebes zu sichern. Nur ein kleiner Teil der Crew blieb im Hotel, um den Service für die wenigen Gäste abzusichern oder um kleine Reparaturen auszuführen.

Leben kehrt zurück ins Hotel

Seit Anfang dieser Woche kehrt wieder verstärkt Leben in das Hotel zurück. Der Betrieb wird nun wieder Stück für Stück hochgefahren. Nach aktuellem Stand der Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 dürfen im Bundesland Brandenburg ab 25. Mai Hotels wieder Touristen beherbergen.

Im „Märkischen Hof“ bereitet man sich gewissenhaft auf den Neustart vor. In Mitarbeiterversammlungen informiert Geschäftsführer Graubner in diesen Tagen das Personal über nun geltende besondere Hygiene- und Verhaltensregeln. Eine entsprechende Handlungsempfehlung hat der Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) für seine Mitgliedsbetriebe aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben erarbeitet.

Service muss unter Hygiene-und Abstandsregeln funktionieren

Fakt ist, es gibt so manche Änderung gegenüber Vor-Corona-Zeiten. Beispielsweise bei der Frühstücksversorgung. Selbst am Büfett werden sich die Gäste nach wie vor nicht bedienen können. Hotel-Geschäftsführer Graubner ist deshalb derzeit auf der Suche nach Ideen, wie der Service in Coronazeiten ab 25. Mai unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder angeboten werden kann.

Mandy Lehmann am Büfett, das es so in Coronazeiten nicht mehr geben darf. Quelle: Frank Neßler

Laut Dehoga-Handlungsempfehlung soll intern über weitere Maßnahmen und Abläufe im Betrieb nachgedacht werden Immer mit dem Ziel, die Gefahr einer Infektion mit dem Virus so gering wie möglich zu gestalten. Häufiges Desinfizieren von Personen und Flächen wird deshalb den Alltag im Hotel genauso bestimmen wie das Tragen von Mund-Nasen-Masken.

Investition hat sich gelohnt

„Die Corona-Maßnahmen bedeuten auch, dass wir noch einmal Geld in die Hand nehmen und investieren müssen“, sagt Geschäftsführer Graubner. In den letzten drei Jahren wurde der „Märkische Hof“ bereits mit 200 000 Euro „aufgehübscht“. Diese Investition hat sich allerdings auch gelohnt.

Die Buchungszahlen versprachen bis zum Ausbruch der Pandemie im März, dass das Jahr 2020 eines der wirtschaftlich erfolgreichsten in der mehr als 25-jährigen Geschichte des Hotels hätte werden können. Daran wollen Guido Graubner und seine Mitarbeiter nach überstandener Krise mit viel Optimismus anknüpfen. Es ist zwar eine sportliche Herausforderung, denn einmal verlorener Umsatz kann in der Hotellerie nie wieder generiert werden, aber die Reiseregion Fläming hat nach wie vor das Potenzial dafür.

Erste neue Buchungen von Vereinen und Busreisegruppen bestätigen Geschäftsführer Graubner in seinem Optimismus, auch wenn dem 55-Jährigen in den letzten Wochen eher zum Weinen zumute gewesen sein dürfte.

Von Frank Neßler