Am Samstag dürfen Einzelhändler in Brandenburg wieder ohne Einschränkungen öffnen. Welche Märkte in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald haben am Wochenende geöffnet? Sind die Möbelmärkte in Waltersdorf dabei? Wie gehen die Händler mit den neuen Bedingungen um? Und worauf müssen Kunden bei der Shoppingtour achten?