Im Freizeittreff KLAB in Luckenwalde plant man fürs neue Jahr

Luckenwalde

Nach eineinhalb Wochen Weihnachts-/Winterpause darf nun auch der Kinder- und Jugendfreizeittreff KLAB in Luckenwalde wieder seine Pforten öffnen. „Zum Glück“, so freuen sich Ida Hammermeister und Dusty Schmalfeld, die als Jugendsozialarbeiter in der Einrichtung arbeiten. Auch ihnen hat Corona einige Striche durch die Rechnung gemacht. „Allerdings konnten wir im vorigen Jahr mehr machen, als wir dachten“, sagt Ida Hammermeister. „Im Gegensatz zu 2020 war es fast schon normal!“

Luckenwalder Kids in Lübeck und Heiligensee

So konnten die geplanten Zeltlager in Lübeck und Heiligensee stattfinden, denn die Gesetzeslage, so die Einrichtungsleiterin, ließ es zu. „Wir hatten ein gutes Hygienekonzept, alles war geregelt. Zudem bekamen wir ausreichend Tests zur Verfügung gestellt und nutzten diese regelmäßig.“ Auch die Mädchenwochenenden, die im Frühjahr auf dem Programm stehen, waren voll belegt und wurden gut angenommen. Gut besucht war natürlich auch der Tag der offenen Tür, der 2021 im August stattfand. Rund 100 Besucher zählte man an diesem Tag im KLAB.

Jugendsozialarbeiterin Ida Hammermeister. Quelle: Iris Krüger

Kleine Rückschläge

„Leider“, so bedauert Dusty Schmalfeld, „musste unsere Fahrt nach Leipzig, die im Oktober geplant war, ausfallen. Und auch die Weihnachtsfeier, auf die sich schon alle gefreut hatten, fand pandemiebedingt nicht statt.“ Doch von derartigen Rückschlägen ließen sich die Pädagogen vom KLAB nicht unterkriegen und planen schon fleißig für das neue Jahr. So steht als nächstes Highlight eine Mädchenfahrt auf dem Programm.

Mädchenfahrt als Highlight

Rund 12 Mädchen können vom 25. bis 27. März nach Verneuchen ins Seminarhaus reisen, und dort gemeinsam ihre Freizeit verbringen. Zur Auswahl stehen tolle Sachen wie Tanzen, Batiken anfertigen, Becher gestalten und vieles mehr. „Auch möchten wir Kurse zur Stärkung des Selbstbewusstseins anbieten. Die Mädchen lernen dabei, sich in ihrem eigenen Körper wohl zu fühlen und auch wie es geht, laut und bestimmt ihre Meinung kundzutun“, sagt der Sozialpädagoge.

Jugendsozialarbeiter Dusty Schmalfeld. Quelle: Iris Krüger

KLAB Luckenwalde lädt nach Hamburg ein

Für 12- bis 15-Jährige Teens geht es dann einen Monat später nach Hamburg. Vom 15. bis 18. April trifft man sich mit Mitgliedern der Züricher Falken in der Hansestadt, um gemeinsam Spaß zu haben und Erfahrungen auszutauschen. „Was genau vor Ort passiert, planen wir noch“, sagt Schmalfeld. Geplant wird auch schon das nächste Zeltlager, das im August stattfinden wird. „Die Tour führt uns wahrscheinlich zum Schloss Neuschwanstein“, verrät er. Gemeinsam mit den Berliner Falken wird ein Zeltlager aufgeschlagen.

Gemeinsames Zeltlager für Klein und Groß

„Diesmal werden wir kein separates Zeltlager für Jugendliche und Kindern anbieten“, sagt der Pädagoge. Erstmalig wird alles zusammengelegt sein. Der Gedanke dahinter: Die älteren Teilnehmer sollen bei der Durchführung der Programmpunkte für die Kleineren helfen. „Vielleicht interessiert sich der eine oder andere Jugendliche für unsere Arbeit.“ hofft er, „So findet sich vielleicht die nächste Generation von Pädagogen.“

Carrie freut sich über das neu gestaltete Mädchenzimmer. Quelle: Iris Krüger

Volles Programm im KLAB Luckenwalde

Neben den tollen Highlights außerhalb des Hauses gibt es natürlich auch wieder ein volles Programm im KLAB selbst. So steht dienstags wieder von 13.30 bis 18.30 Uhr Sport auf dem Programm. „Normalerweise geht’s immer in die Turnhalle, doch das ist derzeit nicht möglich“, sagt Ida Hammermeister. Der Mittwoch steht weiterhin im Zeichen der Musik. Von 13.30 bis 19 Uhr wird entweder Musik gemacht, oder ein Medienprojekt umgesetzt. Die Kids können Filme drehen oder sich an die Loopstation setzen und einen Hit erstellen. Donnerstags kann man Kicker oder Billard spielen, Trampolin springen oder eine Runde UNO spielen.

Freitag ist Mädchentag

Der Freitag ist Mädchentag: Das heißt, Jungs haben keinen Eintritt. Alle Projekte, die an diesem Tag stattfinden, sind nur für die weiblichen KLAB-Besucherinnen gedacht. Diese durften sich nach der Winterpause auch über ein nagelneues Mädchenzimmer freuen: Dort wurden nicht nur die Wände neu gestrichen, es gab auch eine nagelneue Couch, eine Lampe mit Lichteffekten und einen Teppich. „Der ist absolut das Highlight“, sagt Dusty Schmalfeld, der sich über die Begeisterung der jungen Nutzerinnen freut.

Denis darf als einer der ersten KLAB-Besucher die neue „Lümmelcouch“ ausprobieren.. Quelle: Iris Krüger

Viele Neuerungen im Luckenwalder KLAB

Doch das ist noch längst nicht alles, was für die Einrichtung angeschafft wurde. Auch im unteren Aufenthaltsraum steht eine nagelneue rot-schwarze Couch, auf der man richtig abhängen kann. „Dann haben wir tolle Sitzsäcke und sechs neue Stühle gekauft“, sagt Ida Hammermeister. Aber der absolute Renner ist wohl mit Abstand die gesponserte Xbox, die sich die KLAB-Nutzer schon lange gewünscht hatten. Dazu gab es vier Controller und viele Kreativ- und Sportspiele, damit alle etwas davon haben.

Von Iris Krüger