Im Krankenhaus Luckenwalde werden wieder Covid19-Patienten behandelt 

Ludwigsfelde/Luckenwalde

Der starke Anstieg der Covid19-Neuinfektionen und die Belegung von Intensivbetten in den Krankenhäusern der Region stand im Mittelpunkt eines Beitrags in der gestrigen MAZ. Die KMG Kliniken, Betreiber des Krankenhauses in Luckenwalde, teilen die Sorgen des Ärztlichen Direktors aus Ludwigsfelde, Dr. Burkhard Schult. Schult hatte dabei dringend appelliert, sich impfen zu lassen, wenn es noch nicht geschehen ist.

Sascha Nenninger, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der KMG in Thüringen und Südbrandenburg, fühlt sich von dem generellen Mangel an Pflegekräften herausgefordert. „In der aktuellen Situation ist aber die Versorgung der Patientinnen und Patienten im Krankenhaus Luckenwalde davon nicht beeinträchtigt“, sagt er.

Allen Mitarbeitern ein Impfangebot gemacht

Wie in Ludwigsfelde werden auch im KMG Klinikum Luckenwalde nach dem Abklingen der dritten und dem Anstieg der mittlerweile vierten Welle wieder vermehrt Covid19-Erkrankte behandelt. „Das ist allerdings nicht in dem Maße der Fall, dass die sonstige Krankenversorgung an unserem Klinikum beeinträchtigt wäre“, sagt der Regionalleiter der Unternehmenskommunikation der KMG Kliniken.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Krankenhaus Luckenwalde hat die KMG in Impfangebot für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen gemacht. „Die Impfungen sind freiwillig“, so Nenninger. „Der Großteil unserer Mitarbeitenden – um die 80 Prozent - ist geimpft.“ Bei den Tests orientiert man sich in Luckenwalde an den vorgeschriebenen Testfrequenzen für Kliniken.

Von 14 Intensivbetten sind 11 belegt

Insgesamt gibt es in den beiden Krankenhäusern in Ludwigsfelde und Luckenwalde 14 Intensivbetten. 11 davon sind aktuell belegt. In Ludwigsfelde werden sechs Patienten mit Covid19 behandelt, davon zwei intensivmedizinisch.

Seit dem 6. November gilt eine erweiterte Testpflicht auf das Covid19-Virus in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Pflegeheimen. Nicht immunisierte Beschäftigte müssen demzufolge täglich vor Dienstantritt getestet werden. Diese erweiterte Testpflicht gilt vorläufig bis zum Erreichen einer 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen, die unter den Schwellenwert von 100 fällt.

Von Udo Böhlefeld