Die Corona-Krise hat viele schwer getroffen. Selbstständige bangen seit Anfang vergangenen Jahres um ihre Existenz. Besonders Gastronomiebetriebe müssen zusehen, wie sie diese schwere Zeit überstehen. Dazu gehört auch Mikail Sivil, der sich vor acht Jahren in Luckenwalde selbstständig machte. 2016 eröffnete er den Imbiss „By Mika“. Für ihn steht fest: Es war noch nie so schwierig wie jetzt. Doch trotz der finanzieller Einbußen, die bei 75 Prozent liegen, wünscht er sich, dass als erstes Schulen und Kindergärten geöffnet werden. „Kinder sind unsere Zukunft“, so der 35-Jährige.

Motivation durch die Kunden

Beim ersten Lockdown haben ihn die Kunden motiviert. „Da haben wir erfahren, wie gut sie es mit uns meinen“, fügt er hinzu. Sprüche wie „Bitte nicht aufgeben“ oder „Haltet durch“ hörten er und sein Team fast täglich. Auch Trinkgeld gab es fast immer. Besonders freute er sich über die Bestellung eines Spargelhofs, der 570 Döner orderte. „Das war der beste Auftrag überhaupt“, so Sivil. Jetzt beim zweiten Lockdown sei es wesentlich schwieriger. Weder Schüler noch Firmen bestellen. An manchen Tagen läuft es gut, manchmal ist gar nichts zu tun und alle sitzen rum.

Der gebürtige Türke, der seit 29 Jahren in Deutschland lebt, hat festgestellt, dass nach jeder Rede von Angela Merkel Luckenwalde einer Geisterstadt gleicht. Es würde immer einige Tage dauern, bis wieder Leben einkehrt. Das mache sich auch im Geschäft bemerkbar.

Vorerst kein Elektroroller

Der Inhaber wollte in diesem Jahr einen Elektroroller für sein Unternehmen anschaffen, um Pizza, Pasta, Döner & Co. umweltfreundlicher auszuliefern. Doch Corona hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so ist er vorerst weiter mit dem Auto unterwegs, um das Essen auszuliefern. Die Bestellungen kommen meist aus Luckenwalde und den umliegenden Orten.

Wie Sivil berichtet, würde es immer wieder dazu kommen, dass Kunden ungenaue Adressen angeben und er oder sein Kollege die richtige Anschrift suchen müssen, was zu Verzögerungen bei allen weiteren Lieferungen führt. Hin und wieder werden falsche Telefonnummer genannt, dabei sollen diese eigentlich helfen, bei Schwierigkeiten den Kunden zu kontaktieren.

Falsche Bestellungen

Am meisten ärgert er sich aber, wenn vorsätzlich falsche Bestellung aufgegeben werden und man umsonst unterwegs ist. So wurden kürzlich 15 Pizzen an die genannte Adresse geliefert. „Name, Adresse, alles stimmte. Nur hatte derjenige nichts bestellt. Ich weiß nicht, ob uns die Leute einen Streich spielen wollen. Vermutlich wissen sie nicht, wie weh uns das tut“, bedauert Sivil. Das seine Gutmütigkeit hin und wieder ausgenutzt wird, hat er schon mehrfach zu spüren bekommen. So wurde im Nachhinein behauptet, dass Essen wäre kalt angekommen, um Rabatt zu bekommen.

In der Dahmer Straße in Luckenwalde drückte ein Kollege aus Versehen den falschen Klingelknopf. Ein älterer Herr öffnete, nahm das Essen entgegen und erklärte, dass er nicht so viel Geld im Hause hätte. Der Fahrer bot an, dass er die Differenz am Tag darauf begleichen könne. Wenig später meldete sich der tatsächliche Kunde, um nachzufragen, wo seine Bestellung bliebe. Diese kam dann mit reichlicher Verspätung. „Ich habe bei dem älteren Herren geklingelt, um zu erfahren, warum er das Essen angenommen hat, dass er nicht bestellt hat. Er hat nicht mal die Tür geöffnet“, so Sivil.

Positives Feedback

Dennoch sei er dankbar für das viele positive Feedback der Kunden und hofft auch nach dem Lockdown auf Bestellungen und vor allem darauf, dass die Gäste wieder zu ihm in den Imbiss kommen. Bis dahin heißt es Augen zu und durch. „Bei uns in der Türkei gibt es ein Sprichwort das heißt: ’Unsere Suppe kocht Gott sei Dank noch’. Daran halte ich mich“, sagt der zweifache Familienvater. Sein sechsjähriger Sohn Cinar begleitet ihn hin und wieder beim Einkaufen im Großhandel oder beim Essenausliefern.

An seine Kindheit in der Türkei denkt Mikail Sivil nur ungern zurück. Deshalb wünscht er sich, dass es seinen und allen anderen Kindern gut geht. In Luckenwalde unterstützt er seit Jahren verschiedene Vereine und das will er auch in der Zukunft beibehalten.

