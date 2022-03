Luckenwalde

Seit wenigen Tagen gilt die Impfpflicht im Gesundheitswesen. Mit dem Stichtag 15. März mussten Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen oder anderen Einrichtungen im Gesundheitsbereich nachweisen, ob sie gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sind.

Ähnlich wie im Ludwigsfelder Krankenhaus trifft das im Luckenwalder KMG Klinikum wohl auf die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu. „Aktuell gehen wir von hohen Quoten aus“, sagt Kliniksprecher Sascha Nenninger auf MAZ-Anfrage. Derzeit läuft die Prüfung im Gesundheitsamt.

Eine Kündigung in Luckenwalder Klinik

Insgesamt arbeiten im Luckenwalder Klinikum 580 Menschen. Wegen der nun in Kraft getretenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht habe im Luckenwalder Krankenhaus bisher ein Mitarbeiter gekündigt, führt Nenninger aus.

Nun ist jedoch erst einmal das Gesundheitsamt Teltow-Fläming dran: Wie bereits berichtet, müssen die Einrichtungen an das Amt melden, auf welche Mitarbeiter weder eine Impfung noch der Genesenen-Status zutrifft. Nach Angaben der Kreisverwaltung muss das Gesundheitsamt außerdem darüber informiert werden, wenn es Zweifel an Inhalt oder Richtigkeit eines Bescheides über Impfung oder Genesung gibt.

Ungeimpfte können vorerst weiterarbeiten

Die Meldungen erfolgen über ein Formular, das gemeinsam mit anderen Informationen auch auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht ist. Wie die Kreisverwaltung ausführt, wird derzeit noch an einem vom Land unterstützten digitalen Portal zur Meldung der im Zuge der Pflege-Impfpflicht erhobenen Daten gearbeitet. „Es soll in den kommenden Tagen eingeführt werden“, heißt es.

Allerdings können auch ungeimpfte Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen vorerst weiterarbeiten. Zunächst einmal muss die Prüfung des Gesundheitsamts abgeschlossen sein. Dann werden die betroffenen Personen angeschrieben und aufgefordert, innerhalb von drei Wochen einen entsprechenden Nachweis vorzulegen. Erfolgt in diesem Zeitrahmen beispielsweise eine erste Impfung, kann ein etwaiges Betretungs- oder Tätigkeitsverbot für sechs Wochen ausgesetzt werden.

Mehrere Schritte bis zu Tätigkeitsverbot

Nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums soll es außerdem Angebote bezüglich einer Impfaufklärung beziehungsweise Hilfen für einen Impftermin geben. Erst ganz am Ende dieses Vorgangs kann dann ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot ausgesprochen werden. Bedenkt man all diese Schritte, müssten ungeimpfte Mitarbeiter also wohl erst Ende April oder Anfang Mai damit rechnen.

Sollte die Prüfung allerdings ergeben, dass die medizinische Versorgung einer Gesundheitseinrichtung durch die Beschäftigungsverbote zu sehr eingeschränkt wird, können die Verbote ausgesetzt werden – zunächst für sechs Wochen. Dann erfolgt allerdings wieder eine Neueinschätzung.

Klinik geht nicht von Einschränkungen aus

Wie Kliniksprecher Nenninger ausführt, seien alle Mitarbeiter für die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung zwingend erforderlich. Das werde man auch gegenüber dem Gesundheitsamt so darstellen.

Wie sich die kommenden Wochen im KMG Klinikum gestalten, hängt also noch vom Abschluss der Prüfungen und den Entscheidungen des Gesundheitsamts ab. Deshalb seien viele Aussagen derzeit noch spekulativ, so Nenninger. Allerdings zeigt er sich optimistisch: „Aktuell gehen wir von keinen Einschränkungen aus.“

Von Johanna Apel