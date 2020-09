Luckenwalde/Jüterbog

Gemütliches Glühweintrinken, über den Weihnachtsmarkt schlendern, regionales Handwerk kennenlernen, die Adventszeit genießen: Schöne Erinnerungen verbinden die Menschen mit der Weihnachtszeit, den Festen, Märkten und anderen Veranstaltungen. Nachdem Großveranstaltungen nun bis 2021 verboten bleiben, wird in Teltow-Fläming gegrübelt, wie dennoch eine stimmungsvolle Atmosphäre geschaffen werden kann, die Vorfreude entfacht – trotz Abstandsregeln und Hygienekonzept.

Luckenwalde

„Bei uns gibt es derzeit viele verschiedene, aber noch keine konkreten Planungen, wie unser diesjähriger Weihnachtsmarkt aussehen wird“, sagt Elisabeth Thiemann vom Luckenwalder Stadtmarketingverein. „Klar ist, dass wir uns auf die aktuelle Situation und die damit verbundenen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben einstellen werden.“

Die Weihnachtskirmes gehört zum Luckenwalder Advent dazu. Quelle: Victoria Barnack

In den vergangenen Jahren hatte der Luckenwalder Weihnachtsmarkt jährlich mehrere hundert Besucher mit einer Mischung aus lebhafter Kirmes-Stimmung und besinnlichem Märchen-Weihnachtsmarkt angelockt. Dieses Event nun komplett abzusagen, bringt man in der Kreisstadt nicht übers Herz. „Wir behalten uns aber vor, möglichst spontan auf die im Dezember herrschende Situation reagieren zu können“, sagt Thiemann, „und wollen jetzt keinesfalls eine Entscheidung ,übers Knie brechen’.“ Fest steht aber: Einen Veranstaltungshöhepunkt soll es in Luckenwalde in der Adventszeit in jedem Fall geben – in welcher Form auch immer.

Jüterbog

In Jüterbog haben sich die Innenstadthändler anders entschieden. „Wegen der weiterhin unsicher bleibenden Corona-Situation haben wir Händler der Innenstadt uns entschieden, den Vereins-Weihnachtsmarkt und den Glühweinzauber abzusagen“, sagt Janine Dienemann vom Jüterboger Händlerstammtisch.

Mit der Absage des letzten verbliebenen Weihnachtsmarktes weht 2020 kein Pfefferkuchenduft über den Markt. Vor einigen Jahren rangen noch drei Märkte um die Gunst der Besucher.

Kloster Zinna

„Wir versuchen es, aber wissen natürlich nicht, ob es wegen Corona tatsächlich klappt“, zeigt sich Ingrid Rosenzweig vom Festkomitee Kloster Zinna zaghaft optimistisch. Für den dritten Advent sind Chöre und Händler für den Adventsmarkt vor der Klosterkirche eingeladen, der um 13 Uhr beginnen soll.

Dahme

Auch in Dahme haben die Mitglieder des Vereins Pro Dahme Mark die Hoffnung auf ein Corona-freies Weihnachtsfest nicht aufgegeben und laden am 12. Dezember ab 13 Uhr zum „ Weihnachtsmarkt der regionalen Besonderheiten“, der auf dem Töpfermarkt und in den angrenzenden Straßen stattfinden soll. Welche Besonderheiten gemeint sind und wer eingeladen wird, soll erst in der kommenden Vereinssitzung entschieden werden.

Blankensee

Schweren Herzens, so erzählt es Matthias Klavehn von der Johannischen Kirchengemeinde in Glau, habe man den traditionellen Weihnachtsmarkt in Blankensee für dieses Jahr abgesagt. „Es kommen so viele Menschen zu uns, da sind die Abstandsregeln einfach nicht einzuhalten“, sagt er.

Abgesagt: Die Johannische Kirche kann den Weihnachtsmarkt in Blankensee in diesem Jahr nicht verantworten. Quelle: Margrit Hahn

Weihnachtliche Stimmung wird es in Blankensee trotzdem geben. Denn im Naturparkzentrum Wildgehege Glauer Tal laufen die Planungen für die Adventszeit. Die traditionelle „Wilde Weihnacht“, also der Adventsmarkt auf dem Gelände des Wildgeheges wird zwar ausfallen. „Aber wir wollen mehrere kleine Veranstaltungen anbieten“, sagt Pressesprecherin Elisabeth Hofmann. Die Gäste sollen sich bei mehreren Führungen auf dem Areal verteilen können.

Ließen

Ob es im Corona-Jahr 2020 die überregional bekannte Ließener Weihnacht geben wird, steht noch nicht fest. „Wir stecken in den Vorbereitungen, aber haben Bedenken, ob wir die Hygienevorgaben umsetzen können“, sagt der Vorsitzende des Traditionsvereins, Steffen Petzold.

Bei der Ließener Weihnacht ist normalerweise das ganze Dorf auf den Beinen. Quelle: Hartmut F. Reck

Nur der Tradition wegen könne es den Weihnachtsmarkt, der sich in dem beschaulichen Dorf verteilt, nicht geben. Der Verein will deshalb nun prüfen, ob die Ließener Weihnacht mit weniger Besuchern auch wirtschaftlich sinnvoll wäre. „Wir sind nunmal ein Verein“, so Petzold. Am Ende für den Adventsmarkt Geld drauflegen zu müssen, könnte sich das kleine Ließen nicht leisten.

Woltersdorf

Die Hundeweihnacht in der Woltersdorfer Walkmühle war schon immer ein wenig anders als alle anderen Weihnachtsmärkte in der Region. Vielleicht ist Luba-Chef und Organisator Jörg Kräker deshalb so zuversichtlich. „Selbstverständlich findet die Hundeweihnacht 2020 statt“, sagt er auf MAZ-Anfrage. Das Hygienekonzept habe man bei ersten Veranstaltungen erfolgreich getestet; ohnehin sei der Adventsmarkt für Vierbeiner stets überschaubar. „Viel spielt sich draußen ab“, sagt Kräker, „drinnen werden wir wohl mit Masken arbeiten müssen.“

Die Woltersdorfer Hundeweihnacht ist sich in den vergangenen Jahren zu einem Geheimtipp gemausert. Quelle: Victoria Barnack

Von Victoria Barnack und Uwe Klemens