„Rückläufig ist zwar die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Teltow-Fläming, aber auf einem nach wie vor hohem Niveau.“ So lautet die Einschätzung des Kreis-Krisenstabs zur aktuellen Coronalage in Teltow-Fläming. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag den fünften Tag in Folge gesunken. Sie liegt laut offiziellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut jetzt bei 1180,4. Am Vortag betrug der Wert 1189,7. Vor genau einer Woche lag die Inzidenz noch bei 1429,3.

„Dennoch besteht kein Grund zur Entwarnung“, erklärt Sozialdezernentin Kirsten Gurske. „Nach wie vor erreichen uns täglich um die 400 Infektionsmeldungen.“ Am Freitag wurden aus dem Landkreis 358 neue Coronafälle binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 26 weniger als am selben Tag vor einer Woche.

Drei Coronafälle auf Intensivstationen in TF

„Und auch die Hospitalisierungsrate bereitet uns Sorgen“, erklärt Gurske weiter. „Die Krankenhäuser im Landkreis sind anhaltend hoch belegt.“ Wie aus offiziellen Daten des bundesweiten Intensivregisters hervorgeht, müssen weiterhin drei Covid-Patienten auf den beiden Intensivstationen in Luckenwalde und Ludwigsfelde behandelt werden. Bei zwei von ihnen ist eine künstliche Beatmung notwendig. Die Coronafälle belegen demnach derzeit 23 Prozent aller zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Landkreis.

Am Freitag wurde neben den 358 Neuinfektionen auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in TF gemeldet. Die Zahl der Todesfälle ist damit auf nunmehr 279 gestiegen. Wie aktuellen Zahlen aus dem Gesundheitsamt zu entnehmen ist, lebte die Person in Ludwigsfelde. Die Stadt hat seit Beginn der Pandemie die meisten Corona-Toten zu beklagen. Inzwischen sind es 57.

Viele Coronafälle in Luckenwalde und Ludwigsfelde

Dieselben Daten zeigen auch, wie viele Menschen im Landkreis momentan infiziert sind. Aktuell sind es fast 3600. Die meisten akuten Fälle verzeichnet seit einigen Wochen die Kreisstadt. In Luckenwalde sind demnach jetzt rund 550 Einwohnerinnen und Einwohner betroffen. In Ludwigsfelde sind es knapp 530, in Blankenfelde-Mahlow fast 490 und in Jüterbog circa 360.

Momentan sind vor allem Kinder betroffen, derzeit in 27 Prozent aller aktiven Fälle. Der Altersdurchschnitt der Infizierten liegt unverändert niedrig bei 35 Jahren.

