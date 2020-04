In Teltow-Fläming haben am Montag die ersten Schüler ihre Abiturklausuren geschrieben. Trotz der widrigen Umstände aufgrund der Coronakrise liefen die Vorbereitungen und Prüfungen „relativ entspannt“.

Um die Vorschriften einzuhalten, wurde am Montag auch die Turnhalle am Jüterboger Goethe-Schiller-Gymnasium für die Prüfung am Mittwoch vorbereitet. Quelle: Isabelle Richter