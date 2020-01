In der Friedensstadt Glau entsteht ein Haus der Inklusion

Glau

Der Glauer Hof, der in der Denkmalschutzliste des Landes Brandenburg geführt wird, soll zu einem Haus der Inklusion aus- und umgebaut werden. Im September vergangenen Jahres wurde ein architektonischer Ideenwettbewerb zur Gestaltung des Glauer Hofs ausgelobt. Am Wettbewerb beteiligen sich fünf Universitäten und Hochschulen, darunter die Bauhaus Universität Weimar, die Beuth Hochschule Berlin, und die Technische Universität Dresden. Abgabeschluss für die Entwürfe ist der 31. März 2020. Die Begutachtung der eingereichten Arbeiten übernehmen hochrangige Fachleute. Die Preisverleihung findet voraussichtlich im Mai 2020 statt. Im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Friedensstadt“ sollen die Arbeiten dann öffentlich ausgestellt werden.

Eine Hinweistafel gibt Auskunft über die Geschichte des Glauer Hofs Quelle: Margrit Hahn

18 bis 21 Appartements geplant

„Sofern uns die Finanzierung gelingt, soll Mitte 2021 mit den Bauarbeiten begonnen werden“, sagt Siegfried Sonntag, Geschäftsführer der Glauer Hof-Inklusion leben gGmbH. Die Zeit bis dahin wird für die technische Planung und Vorbereitung benötigt. „Der Glauer Hof lag mir schon immer am Herzen“, so Sonntag, der viele Jahre ein Ingenieurbüro in der Friedensstadt führte. Der 82-Jährige berichtet, dass 18 bis 21 Appartements mit einer Größe von 40 bis 60 Quadratmetern entstehen sollen. Davon sollen vier Appartements für Rollstuhlfahrer sein, eine Zwei-Zimmerwohnung mit einer Wohnfläche von 75 Quadratmeter für zwei Personen als Rollstuhlfahrerwohnung, zwei Zwei-Zimmerwohnungen für zwei Personen mit einer Wohnfläche von 50 Quadratmetern. Des Weiteren sind ein Gemeinschaftsraum für 32 Personen, drei Betreuerzimmer, ein Raum der Stille und ein Aufzug geplant. Alle Räume werden barrierefrei.

Der Durchgang bleibt sicher erhalten. Hof Quelle: Margrit Hahn

Kirchengründer kaufte Gelände vor 100 Jahren

Siegfried Sonntag war überrascht, dass sich die jungen Leute, die sich am Ideenwettbewerb beteiligen, mit der Geschichte der Friedensstadt auseinandersetzen und diese in ihren Arbeiten berücksichtigen wollen. Joseph Weißenberg, der Gründer der Johannischen Kirche und Städtebauer, hat vor einhundert Jahren ein 650 Hektar großes Gelände, zwischen dem Blankensee und dem Grössinsee mit Spendengelder seiner Anhänger gekauft. Im gleichen Jahr wurde die Christliche Siedlungsgenossenschaft Waldfrieden eGmbH gegründet. Sie war Träger aller Aktivitäten auf dem weitläufigen Gelände der Friedensstadt.

Blick auf den Hof Quelle: Margrit Hahn

Zwei Jahre später entstanden die ersten beiden Wohngebäude auf dem weiten, unbebauten Land: das Haus zum Grundstein und der Glauer Hof. Der Glauer Hof wurde nach den Plänen des Architekten Willy Fromholz errichtet. Das Gebäude diente zu Wohnzwecken. Es beherbergte zudem eine Poststelle und einen kleinen Kolonialwarenladen zur Versorgung der Siedlerfamilien. Später wurde auch eine kleine Privatschule eingerichtet, die dann schließlich in das neu errichtete Schulgebäude umzog.

Der Dachstuhl muss komplett erneuert werden. Quelle: Margrit Hahn

15 Gebäude bis 1935 errichtet

In einem Zeitraum von 15 Jahren entstanden bis 1935 in beispielloser Bautätigkeit zahlreiche Gebäude. 1925 wurde die Christliche Siedlungsgenossenschaft Waldfrieden eGmbH vom NS-Regime liquidiert und die Friedensstadt enteignet. Von 1945 bis 1994 diente die Friedensstadt als sowjetische Garnison.

Der Anbau des Glauer Hofs könnte als Gemeinschaftsraum genutzt werden. Quelle: Margrit Hahn

1994 folgte die Rückgabe der Friedensstadt an die Johannische Kirche. Von den 650 Hektar ursprünglichen Siedlungslands wurden jedoch nur Dreiviertel der Fläche rückübertragen. Der Rest der ursprünglichen Flächen war der Bodenreform von 1946 zum Opfer gefallen.

Siegfried Sonntag wird das Projekt Glauer Hof begleiten. Quelle: Margrit Hahn

Nach einer Zwischennutzung als Wohnung für Offiziersfamilien während der Garnisonszeit wurde der Glauer Hof von der Garnisonsverwaltung aufgegeben, wahrscheinlich weil er nur mit Ofenheizung ausgestattet war. Seitdem stand er leer. 1994 wurde die Bausubstanz instand gesetzt und es entstanden Wohn- und Büroräume.

Glauer Hof steht seit sieben Jahren leer

Vor sieben Jahren, mit fortschreitender Aufbautätigkeit, wurde der Glauer Hof geräumt und steht seitdem leer. Um diesen Leerstand des seit 2008 unter Denkmalschutz gestellten Gebäudes zu beenden, wurde am 23. August 2019 die Einrichtung Glauer Hof-Inklusion leben gGmbH gegründet. Diese als gemeinnützig anerkannte Gesellschaft hat sich zur Aufgabe gestellt, die Inklusion – das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen – zu fördern.

Dieses Grundsteinhaus, dass inzwischen zu einem Wohnhaus umgebaut wurde und der Glauer Hof waren die ersten beiden Gebäude die in der Friedensstadt entstanden sind. Quelle: Margrit Hahn

„Ich denke, die größte Herausforderung an diesem Bau besteht darin, dass er barriefreifrei sein muss“, so Siegfried Sonntag. Außerdem gilt es Denkmalschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Da das vorhandene Gebäude, das über 500 Quadratmeter verfügt, nicht ausreicht, ist ein Anbau von 800 bis 1000 Quadratmetern erforderlich. „Wir hätte auch einen Architekten beauftragen können. Aber wir wollten den Weg des Wettbewerb gehen. Das ist zwar mehr Arbeit, aber es lohnt sich. So bekommen wir einen Topf voller Idee“, fügt Sonntag hinzu. Wer die Arbeit und Instandsetzung des denkmalgeschützten Gebäudes unterstützen möchte, kann dies gern mit einer Spende tun.

Von Margrit Hahn