Luckenwalde

Eine 90-jährige Dame wollte am Montagmittag ihren Einkauf aus einem Geschäft in der Schützenstraße in Luckenwalde zu Fuß nach Hause tragen. Am Lidl-Parkplatz machte sie Pause und stellte die Einkaufstasche neben sich ab. Diese war plötzlich verschwunden.

Mann macht sich mit Einkaufstasche davon

Die Dame blickte sich um und sah dann einen Mann, der vor ihr die Straße entlang lief und ein rotes Fahrrad schob, an dessen Lenker ihre Tasche hing. Die Frau rief ihm hinterher und versuchte, ihn einzuholen. Eine Zeugin wurde auf die Situation aufmerksam und rief ihm ebenfalls hinterher. Der Mann warf daraufhin der Dame die Tüte entgegen und traf sie dabei ins Gesicht. Sie wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt. In der Tasche fehlte nichts.

Der Täter verschwand vor Eintreffen der Polizei. Er war 50 bis 60 Jahre alt, 1, 85 Meter groß, war stämmig und trug eine Jeans, ein Shirt mit weißer Kapuze und rote Schuhe. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03371/60 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg zu melden. Alternativ kann auch das Hinweisformular des Bürgerportails unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZonline