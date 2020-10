Luckenwalde

Inge und Heinz sind kein Schlagerpärchen mit Schmalzlocke und Föhnfrisur, sondern eher das Gegenteil: eine „Brutal Hard Schlager“-Band, die selbst hartgesottene Metal-Freaks mit ihren Auftritten zunächst irritiert. Und Erika ist zwar der Name einer Schreibmaschine, mit der das hier vorzustellende Buch aber gar nicht geschrieben wurde, sondern nur für ein Foto auf der Rückseite einfach so getan wurde als ob.

Alles klar? Nein? Kein Wunder! Aber auch kein Grund zur Aufregung oder zum Selbstzweifel. „Inge & Heinz“ ist einfach eine urkomische und völlig abgefahrene Band mit Musikern aus Luckenwalde, Jüterbog und Umgebung, deren musikalische Orientierung in alle erdenklichen Richtungen weist. Und „Erika“ ist der Titel eines Buches, das der Bandleader und Bassist Daniel Andrich nun geschrieben und herausgegeben hat, das vielleicht etwas Licht in die Düsternis dieser nicht mehr ganz so jugendlichen Musikerszene bringt.

Anzeige

Selten ohne Hut bei den Auftritten von „Inge & Heinz": Bandleader Daniel Andrich. Quelle: Carsten Siebke

Melodien, Hüte und Meer

Und wie nicht anders zu erwarten, versprüht auch dieses Buch mit dem Untertitel „Melodien, Hüte und Meer“ jede Menge Gags über die Gigs (Auftritte) nicht nur dieser Band, sondern auch ihrer Vorgänger, bei denen der Autor mitgespielt hat – zunächst am Schlagzeug bei „Stillbirth“ (1995-1998) und dann bei der „Krachkapelle meines Bruders“, den „Maledictive Pigs“ (1998-2005), gefolgt von „Inkompetent“ (2004-2011), bei deren Namensuche man sich an seinen musikalischen Qualitäten orientiert hat, wie Andrich in sympathisch-selbstironischer Art berichtet und sagt: „Wir machten unserem Namen alle Ehre“, bis schließlich Inge & Heinz 2012 das Ruder übernahmen und bis heute die Bühnen in Nah und Fern rocken, wie bis Corona jährlich beim Turmfest in Luckenwalde, beim Schlossparkfest in Jüterbog oder beim Bergfunk Open Air auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen.

Selten ohne Hut bei den Auftritten von „Inge & Heinz": Bandleader Daniel Andrich. Quelle: Carsten Siebke

Paradiesvögel mit Instrumenten

Die Band ist inzwischen Kult, den sie nicht nur mit Konzerten und eigenen CDs pflegt, sondern auch mit Videos im Internet. Auffällig sind die unpassenden Kostüme von der schwarzen Gesichtsmaske bis zur üppig-bunten Drag Queen. Paradiesvögel mit Musikinstrumenten eben, bei denen es laut Andrich weniger um Musik als mehr um Geräusche geht, „und was da so an Worten manchmal aus meinem Hirn sprudelt“, schreibt Andrich, „ist ja nicht immer hohe Lyrik“.

„Inge & Heinz" beim Bergfunk Open Air in Königs Wusterhausen in Aktion. Quelle: Carsten Siebke

Wenig Message dafür viel Klamauk

Die Texte hätten selten eine Message, räumt Daniel Andrich im MAZ-Gespräch ein. „Hauptsächlich geht es um Essen, Trinken, gesunde Ernährung, Liebe und alles, was dazugehört und immer mit einer Prise Humor versehen.“ Was an Aussage oder tieferem Sinn fehlt, wird kompensiert durch Klamauk, denn: „Ich will die Leute gern unterhalten.“ Dazu gehören auch seine verrückten Hutkreationen, ohne die Andrich selten die Bühne betritt.

Immer in anderen Klamotten sorgen „Inge & Heinz" für Klamauk auf der Bühne. Quelle: Carsten Siebke

Abstinenter Familienmensch

Dass das alles zwar Spaß macht, aber auch Stress bedeutet, wird in dem Buch sehr deutlich. „Rock `n`Roll ist eben kein Zierfischangeln“, schreibt Andrich, und beschreibt den sich stets wiederholenden Ablauf der Gigs beziehungsweise Auftritte: „Ankommen, aufbauen, warten, Soundcheck, warten, spielen, abbauen, einladen, losfahren und zwischendurch Bier trinken.“ Dabei gehört er wohl zu den wenigen seiner Zunft, die weder rauchen noch trinken. Auch im Privatleben ist der gelernte Heizungs-Lüftungs-Bauer und nach dem Zivildienst in einem Jüterboger Kinderheim umgelernte Erzieher eher bodenständig, nämlich verheiratet und Vater zweier kleiner Töchter. Angestellt ist er bei der Awo als ambulanter Familienhelfer.

Harte Riffs und Pyrotechnik sind das Erkennungsmerkmal der „Brutal Hard Schlager“-Band „Inge & Heinz" mit Bandleader Daniel Andrich. Quelle: Stefan Anker

Rummelkind zwischen Rügen und Luckenwalde

Selber stammt er aus einer Luckenwalder Schaustellerfamilie, die vom Frühjahr bis zum Herbst meistens in Göhren auf Rügen einen Rummel betrieb. Über diese Zeit am Meer zwischen Kinderkarussell, Schießbude und Wohnwagen weiß Andrich im dritten Teil ebenso amüsant zu berichten wie im zweiten Teil über seine skurrilen Erlebnisse bei seiner Klempner-Ausbildung.

Das Buch „Erika – Melodien, Hüte und Meer“ vermittelt die Erkenntnis, dass Andrichs Melodien in erster Linie laut und seine Hüte im Alltag eher untragbar sind, aber seine Kindheit am Meer eine schöne Abwechslung von den Wintern in Luckenwalde war.

Daniel Andrich hat seine Autobiographie nach der Schreibmaschine „Erika" benannt, mit der er das Buch gar nicht geschrieben hat. Quelle: Hartmut F. Reck

Im Eigenverlag erschienen

Auf dieses Buch hat die Welt zwar nicht gewartet, aber da es nun mal auf der Welt ist, kann man es auch gern mal lesen, und sich dabei oft wegwerfen vor Lachen.

Das Buch ist im Eigenverlag erschienen, kostet 13 Euro und ist direkt beim Autor zu haben oder jetzt auch in den Buchhandlungen Kaim käuflich zu erwerben.

Von Hartmut F. Reck