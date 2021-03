Luckenwalde

„Ich fand es nicht richtig, dass alle Museen komplett schließen mussten“, sagt Gisela Bölke. Die Jänickendorferin hätte gern Besucher in die Museumsscheune hereingelassen – unter Auflagen und mit Hygienekonzept versteht sich. Denn sie und ihre Unterstützer hatten alles getan, was ihnen möglich war, um die Tore offenhalten zu können: Am Eingang liegt schon fast ein Jahr lang neben Gästebuch und Spendenbox auch eine Anwesenheitsliste, in die Besucher ihre Kontaktdaten eintragen müssen. „Auf dem Boden habe ich Pfeile angebracht“, erzählt Bölke, „damit sich die Menschen beim Rundgang nicht begegnen. Und natürlich achten wir auf die Abstände.“ Trotzdem musste die Museumsscheune monatelang dicht bleiben – bis jetzt. Seit dieser Woche dürfen sich Gäste wieder telefonisch bei Gisela Bölke anmelden und dann die Sammlung an historischen Gegenständen aus dem Dorfleben begutachten.

Klein aber fein: die Museumsscheune in Jänickendorf. Quelle: Victoria Barnack

Der letzte Eintrag in der Kontaktliste am Eingang der Jänickendorfer Museumsscheune datiert von Ende Oktober. „In der Zwischenzeit haben die Menschen immer wieder angerufen und gefragt, ob sie herkommen können. Auch als alle wussten, dass wir geschlossen bleiben müssen“, erzählt die Jänickendorferin. Eigentlich ist sie ja froh, dass die Menschen das kleine Museum nicht vergessen haben. Aber zu oft musste sie den Anrufern in den letzten Monaten absagen. Jetzt kann sie endlich wieder Termine vergeben und die Gäste einlassen. Die Corona-Auflagen nimmt man in der Museumsscheune deshalb gern in Kauf.

Denn vor allem finanziell ist es für das kleine Dorfmuseum schwierig. Es wird komplett von Ehrenamtlichen betrieben und finanziert sich durch die Spenden. Eintritt kassieren Bölke und ihre Mitstreiter nicht. Das war schon vor Corona so und wird auch weiterhin so bleiben, sagt Bölke. Viele Besucher lassen am Eingang wohlwollend eine Spende da. „Auch als hier im Winter geschlossen war, konnte ich nicht einfach alles abstellen“, sagt Gisela Bölke. Denn sie musste beispielsweise darauf achten, dass die Leitungen nicht durch den Frost kaputt gehen.

Die Zwangspause hat die Jänickendorferin trotzdem genutzt. Sie ist Chronistin und hat das eigene Archiv aufgeräumt. Auch das Museum hat von ihrer Freizeit profitiert. „Schon immer gab es eine Nachfrage nach geführten Rundgängen“, sagt Gisela Bölke, „die konnte ich aber nicht immer selbst durchführen.“ Nun hat sie ihr geballtes Wissen und viele Geschichten und Anekdoten zu einigen der Tausenden Ausstellungsstücke aufgeschrieben.

Die Museumsscheune ist gleichzeitig Begegnungsstätte. Doch die Senioren aus dem Dorf müssen sich noch gedulden. Quelle: Privat

Jetzt hofft sie aber, dass wieder Leben in die Museumsscheune kommt. „Die Senioren drängeln schon“, verrät Bölke. Einmal im Monat treffen sie sich unter normalen Umständen in der oberen Etage zum unterhaltsamen Kaffeeklatsch. Denn die Scheune ist nicht nur Museum, sondern auch Begegnungsstätte. „Doch diese Runden dürfen wir leider noch nicht wieder veranstalten, weil wir die Abstandsregeln nicht einhalten würden“, sagt Bölke.

Andere Museen bleiben noch geschlossen

So weit wie in der Jänickendorfer Museumsscheune ist man noch lange nicht in allen Museen in und um Luckenwalde. Das Heimatmuseum der Kreisstadt beispielsweise blieb in dieser ersten Woche nach dem Neustart noch geschlossen. Im Oskar-Barnack-Museum in Lynow gibt es Besichtigungen ohnehin nur nach Terminvereinbarung.

Auch in Blankensee müssen Gäste noch auf den Rundgang durch das beliebte Bauernmuseum verzichten. Dort bereitet man die neue Sonderausstellung zum Thema Flachsverarbeitung vor. „Auch auf einigen kleinen Baustellen läuft die Vorbereitung im Museum derzeit noch“, berichtet Leiterin Carola Hansche. So wird beispielsweise die Beleuchtung in den Räumen erneuert.

Von Victoria Barnack