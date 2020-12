Luckenwalde

Das waren die wichtigsten Ereignisse in der Kreisstadt Luckenwalde im nun zu Ende gehenden Jahr 2020. Denn auch abseits von Corona ist viel passiert.

Zur Galerie Viele Baustellen, eine große Abstimmung und der Schock im Schaeffler-Werk: So vielfältig war das Jahr 2020 in Luckenwalde.

Januar: Neue Fitness- und Spielgeräte werden am Luckenwalder Ehrenhain aufgebaut. Der Platz wird komplett neu gestaltet. Später wird auch eine neue Fußgängerbrücke installiert. Im Sommer wird das Areal wieder für alle Bürger geöffnet.

Februar: Runder Geburtstag in der Kita „Sunshine“. Die Einrichtung gibt es seit 40 Jahren. Zum Jubiläum schenkt der Träger, das DRK, einen Anbau, damit künftig statt 140 bis zu 200 Kinder betreut werden können.

März: In der Ruine in der Beelitzer Straße 32 tut sich was. Bauarbeiter reißen das Dach ab und sichern weitere Teile des Gebäudes. An eine Sanierung ist aber noch lange nicht zu denken. Fast zeitgleich ziehen in eine andere ehemalige Ruine neue Mieter ein. In den neuen Wohnungen in der Poststraße 24-26 soll bald Platz für 70 Mietparteien sein.

April: In den Räumen auf dem Boulevard Ecke Dahmer Straße laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Der Ambulante Palliativ- und Hospizdienst hat sich eine neue Adresse gesucht und kann schon einen Monat später einziehen.

Mai: Die Kämmerin verhängt eine Haushaltssperre für Luckenwalde. Damit dürfen vorerst keine neuen Maßnahmen begonnen werden. Die Finanzchefin im Rathaus schätzt, dass wegen der Coronakrise insgesamt 2,4 Millionen Euro Einnahmen fehlen werden. Im Oktober hebt sie die Haushaltssperre wieder auf. Aus dem kommunalen Rettungsschirm gab es mehr als 800.000 Euro für die Stadt.

Juni: Am 18. Juni zieht ein Unwetter über die Stadt. Innerhalb weniger Minuten überflutet der Starkregen zahlreiche Straßen. Die Feuerwehr muss an diesem Abend unter anderem ein Auto sichern, dass in einer der Bahnunterführungen abgesoffen ist, weil das Wasser bis zu 40 Zentimeter hoch steht.

Juli: Auf dem Gelände des Schulkomplexes in der Jahnstraße haben die Arbeiten für den Hortneubau begonnen. Im nächsten Jahr soll das dreigeschossige Gebäude für 250 Kinder fertig sein. Die Stadt investiert rund sechs Millionen Euro.

August: In Kolzenburg werden Parkplätze zur Mangelware, weil sie von vielen Fläming-Skate-Touristen besetzt werden. Neben dem Skate-Point werden im August neue Parkplätze ausgeschildert, die das Problem allerdings nicht lösen können. Eine Lösung, die auch die Kolzenburger zufrieden stellt, gibt es bisher nicht.

September: In Frankenfelde weiht die Kirchengemeinde ihre sanierte Turley-Orgel ein. Im Dorf hat sich auch ein Einwohner bereit erklärt, das große Instrument spielen zu lernen, um es künftig regelmäßig erklingen zu lassen.

Oktober: Im städtischen Bauhof laufen die Vorbereitungen für den Winter. Im Grünen Weg wird ein neues Salzlager gebaut, die Platz für bis 1000 Kubikmeter Streugut bietet.

November: Am Jüterboger Tor öffnet der neue Netto-Markt. Während sich einige Politiker im Stadtrat über den „architektonisch anspruchslosen Neubau“, gefällte Bäume und versiegelte Flächen ärgern, sind viele Einwohner froh über die neue Einkaufsmöglichkeit.

Dezember: Die Stadt sichert Luckenwalde als Ausbildungsort für Gesundheitsberufe. Auch beim KMG Klinikum freut man sich über den neuen Mietvertrag für die Akademie, die in die ehemalige Steinschule in der Kurzen Straße einzieht.

