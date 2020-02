In TF lernt Brandenburgs erste Kontrolleurin für Tierhygiene

Luckenwalde

Eigentlich wollte Janine Benthin Tierärztin werden. „Aus dem Mädchentraum wurde aber nichts“, erzählt die heute 27-Jährige. Ein Job mit Tieren sollte es für die Pferdeliebhaberin aber trotzdem werden, am besten im öffentlichen Dienst. Dass sie einmal Brandenburgs erste Veterinärhygiene-Kontrolleurin werden würde, hätte sie aber nicht geahnt.

Der Landkreis Teltow-Fläming startet mit der Ausbildung von Janine Benthin ein bisher einmaliges Pilotprojekt in Brandenburg. „Als Veterinärhygiene-Kontrolleurin bin ich quasi die rechte Hand der Amtstierärztin“, erzählt die Berlinerin. Im Dezember hat sie ihren neuen Arbeitsplatz im Luckenwalder Kreishaus bezogen.

Amtstierärztin Silke Neuling ist Benthins vorgesetzt und hatte die Idee zu der neuen Stelle. Quelle: Hartmut F. Reck

Um die neue Stelle hatte die Amtsleiterin für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung in Teltow-Fläming, Silke Neuling, rund zwei Jahre lang gerungen. „Im Bereich Tierschutz haben wir viele Fälle, bei denen verwaltungsrechtliche Unterstützung nötig ist“, sagt sie.

Mehr Tierschutzfälle als früher

221 Anzeigen zum Tierschutz wurden in Teltow-Fläming allein 2019 bearbeitet. Mehr als zwei Drittel davon betreffen Hunde, Katzen und andere Heimtiere. In vielen weiteren Fällen geht es um Nutztiere wie Kühe oder Schweine.

„Weil es denselben Bedarf in vielen Landkreisen gibt“, sagt Neuling, „verfolgen meine Kollegen aus den anderen Ämtern gespannt, ob die Ausbildung bei uns erfolgreich läuft.“

Zahlen und Fakten In Teltow-Fläming ist die Zahl der Tierschutzanzeigen auf einem hohen Niveau. 2019 wurden 13 Anzeigen weniger bearbeitet als 2018. Im Vergleich zu 2014 sind es um rund 25 Prozent mehr. Tierhalteverbote spricht das Amt jedes Jahr nur wenige aus. In 2019 waren es sechs; im Vorjahr waren es acht. Insgesamt 56 Tiere mussten 2019 fortgenommen oder beschlagnahmt werden. Etwa die Hälfte davon waren Hunde. Nur sieben Katzen waren darunter. Über 7000 Euro Bußgelder wurden 2019 in allen Tierschutzfällen verhängt. Im Vergleich zu 2018 ist das eine enorme Steigerung, damals waren es nur 2375 Euro. Auch das Futter in Agrarbetrieben wird geprüft. In TF gab es 2019 insgesamt 216 Kontrollen. Eine Probe wurde dabei beanstandet.

Dass es für bestimmte Aufgaben niemanden gibt, der Neuling zur Hand gehen kann, liegt nicht am Personalmangel im Kreishaus. Im Veterinärwesen in Brandenburg fehlt für den mittleren Dienst schlichtweg eine geeignete Spezialisierung.

Theorie in Baden-Württemberg

„Meist können wir uns nur entscheiden, ob wir jemanden aus der Verwaltung dafür wollen, der aber keine Ahnung von Tieren hat“, sagt Neuling. Sie hat sich in anderen Bundesländern nach einer Alternative umgeschaut und wurde in Baden-Württemberg fündig.

In einem halben Jahr wird Janine Benthin dort an der Landesakademie für Veterinär- und Lebensmittelwesen den schulischen Teil ihrer Ausbildung absolvieren und im nächsten Jahr eine Prüfung ablegen.

Janine Benthin muss fleißig Gesetze pauken, um die Prüfung im nächsten Jahr zu bestehen. Quelle: Victoria Barnack

In Teltow-Fläming geht es in die Praxis. „Meine Kollegen haben mich in den ersten Wochen schon gut eingespannt“, sagt Benthin, die sich im Auswahlverfahren gegen 77 Konkurrenten aus ganz Deutschland durchsetzte.

Erster Kontakt zu Tierhaltern

Mit ihrer sympathischen Art und fachlicher Kompetenz konnte sie überzeugen. Benthin hat an der Humboldt-Universität in Berlin Landwirtschaft studiert. Nun freut sie sich auf die Mischung aus Büroarbeit und Außendienst.

„Obwohl ich erst zwei Monate hier bin, war ich schon mehrmals mit Tierhaltern direkt in Kontakt“, erzählt sie. Nicht immer sind die privaten Hunde-, Katzen- oder Pferdehalter von den Vorgaben des Tierschutzes begeistert. „Das ist nicht immer einfach. Da lernt man, auch mit schwierigen Charakteren umzugehen.“

Zu den größten Aufgaben gehört die Kontrolle von tiergerechter Haltung genauso wie die Kontrolle von Futter Medikamenten. Quelle: Soko Tierschutz

Am Ende der rund anderthalb Jahre dauernden Ausbildung zur Veterinärhygiene-Kontrolleurin wird Janine Benthin nicht nur tierschutzrechtliche Vorgaben überprüfen dürfen. Zu ihren Aufgabenbereichen gehört auch die Überwachung von Futtermitteln und Tiermedizin.

Voll einbezogen in der Ausbildung

„Schon während der Ausbildung kann Janine Benthin die Kollegen entlasten, indem sie ihnen zuarbeitet“, sagt Amtsleiterin Neuling. Beispielsweise wird sie in die Vorbereitungen auf die Afrikanische Schweinepest einbezogen.

Erst kürzlich hat Benthin zudem eine Statistik zur Kälbersterblichkeit erstellt. „Das Computerprogramm dafür hatten wir schon lange, nur keine Kapazitäten“, so Neuling. Mithilfe der Statistik kann nun in TF besser bewertet werden, ob die Kälber in den Betrieben artgerecht gehalten werden.

Von Victoria Barnack