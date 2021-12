Johannischor Luckenwalde komponiert eigenes Lied

Luckenwalde

„Sag, wie kann man das versteh‘n, es ist doch nichts, nichts zu sehn’n, niemand weiß, wo es gerade schwebt, solchen Stillstand hab ich nie erlebt“. So lauten die ersten Zeilen eines Liedes, das in der Coronazeit entstanden ist, und das sowohl Corona und dessen Folgen zum Inhalt hat, als auch die Hoffnung auf ein baldiges Miteinander. „Wir sind da“, lautet schlicht und einfach der Titel des Songs, der aus der Feder von Bianca Reck stammt. „Das Verfassen von Texten aller Art liegt mir einfach“, erzählt die Lehrerin für Deutsch, Englisch und Gesellschaftswissenschaften.

Musikalische Familie

Doch noch viel mehr liegt ihr an der Musik. Bianca Reck kommt aus einer musikalischen Familie, Musik begleitete sie durch ihr Leben. „Mein Vater spielte Klavier, meine Mutter auch, und dazu noch Gitarre“, erzählt sie. Sie selbst habe mit zehn Jahren im Schulchor gesungen. Als Studentin trat sie einer Singegruppe bei und arbeitete sich durch das damals in der DDR bekannte Liederrepertoire. Die Beschäftigung brach allerdings ab, als sie 1986 mit ihrer Familie nach Luckenwalde zog. „Meine Tochter war damals zwei Jahre alt, da war keine Zeit für die Musik“, sagt sie.

Im Biopark Luckenwalde fand die bisher einzige Präsentation des neuen Liedes statt. Quelle: Hartmut Reck

Verlockende Carmina Burana

Erst 2016 fand sie wieder zu ihrem alten Hobby. „Ich habe mich in der Stadt umgeschaut, was es für Möglichkeiten gab. Für den Popchor war ich damals schon zu alt und bei den Auftritten vom Symphonic Pop Orchestra war mir zu viel los“, erzählt die heute 57-Jährige.

Eine Bekannte machte sie aber auf den Johannischor aufmerksam. „Zu der Zeit wurde unter der Leitung von Kantorin Hanna-Maria Hüttner gerade die Carmina Burana einstudiert. Ein sehr anspruchsvolles Stück“, gibt Bianca Reck zu. „Doch ich habe Mut gefasst und mich vorgestellt. Seit dem bin ich Mitglied.“

Gute Mischung

Und das, obwohl sie eigentlich gar kein Fan von Kirchenchören sei. „Es lag wirklich an Hanna, dass ich dabei geblieben bin. Sie sorgt für eine gute Mischung von poppigen wie auch klassischen Songs. Zudem kann man viel von ihr lernen“.

Hanna-Maria Hüttner war es auch, die vorschlug, ein Song für den Chor zu schreiben. „Sie fragte mich ob ich Lust hätte“, sagt Bianca Reck schmunzelnd. Und sie hatte Lust. Nach eineinhalb Tagen war der Text fertig. „Natürlich war das erst eine Rohfassung“, erzählt sie. Denn auch die anderen Chormitglieder sollten mitreden, damit es als ein Werk aller gilt. So wurde noch einiges verändert, bis der Text stand.

Auftritt fällt aus

„Für die Vertonung habe ich rund drei Wochen benötigt“, sagt Hanna-Maria Hüttner. Per Zoom stellte sie das Lied dem gesamten Chor vor. „Somit konnten noch einmal die Meinungen eingefangen werden. Dann haben wir es noch einmal stark verändert, alles wurde ruhiger und freudiger“, erklärt die Kantorin.

Im Sommer konnten dann die Proben live stattfinden, erst mit den Solisten, dann mit allen Sängern. „Unsere erste Präsentation des Liedes erfolgte zur Synode am 2. Oktober im Biopark. Zudem hatten wir einen Auftritt am 3. Advent in der Johanniskirche geplant. Aber Corona hat uns wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht“, bedauert Hüttner.

Nun hoffen alle, dass es bald wieder möglich ist, gemeinsam zu singen. Auch über Corona.

Von Iris Krüger