Jüterbog/Luckenwalde

An so einem herrlichen Wintertag hätte man gern mal schulfrei. Aber damit ist jetzt erst einmal Schluss, nach zehn Wochen Abwesenheit vom Unterricht im Klassenzimmer. Zumindest für die Hälfte aller Grundschüler ging am Montag der Schulalltag wieder los. Da hieß es: Durchstarten statt Ausschlafen.

Noch etwas verschlafen standen die Erst- bis Sechstklässler am frühen Morgen vor den Schultüren. In ihren Klassenräumen hat jetzt jeder eine ganze Schulbank für sich, weil die Kinder nicht mehr klassenweise, sondern in Lerngruppen unterrichtet werden, die nur die Hälfte der Klassenstärke ausmachen.

Ideales Unterrichtsklima

So herrschte am Montagvormittag ein geradezu ideales Unterrichtsklima wie beispielsweise in der „Tap“-Klasse der Geschwister-Scholl-Schule in Jüterbog. In dieser Flex-Klasse werden die 1. und 2. Jahrgangsstufen gemeinsam unterrichtet. Beide bilden aber jetzt jeweils eine Lerngruppe, die täglich wechselnd in der Schule unterrichtet werden. Die geringen Schülerzahlen stellten „eine gute Lernsituation“ dar, meint Mechthild Mews, Schulleiterin der Schollschule. Jetzt könnten sich die Lehrer viel intensiver als sonst um ihre (anwesenden) Schüler kümmern.

Wechselunterricht der 1. Jahrgangsstufe in der Geschwister-Scholl-Grundschule Jüterbog mit Lehrerin Antje Zienicke Quelle: Hartmut F. Reck

Warmes Wetter ermöglicht Dauer-Lüftung

Für ein gutes Klima sorgte am Montag auch das strahlende Wetter. Die Sonne schien frontal auf die Südfassade des Schulgebäudes. Im hinteren Bereich standen die Fenster offen und sorgten für eine dauernde und wohltemperierte Frischluftzufuhr. Deshalb musste niemand eine Maske tragen.

Denn das ist jetzt neu, dass Lehrer und Schüler auch während des Unterrichts einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, nur eben nicht, wenn gerade gelüftet wird, was regelmäßig zu erfolgen hat. Als „anstrengend aber schön“ beschreibt Sabine Fröhlich, Leiterin der Grundschule in Blankensee, den ersten Schultag in diesem Kalenderjahr. Alle Kinder der A-Gruppen, die in dieser Woche mit dem Unterricht an der Reihe sind, seien erschienen und freuten sich über das Wiedersehen. „Jetzt geht es darum, alle Kinder wieder an die Schule zu gewöhnen.“

Schulleiterin Ebert-Schule Luckenwalde: Alles gut gelaufen

„Gut gelaufen“, sei der erste Schultag nach so langer Zeit, „meint auch Bettina Kühne, Schulleiterin der Friedrich-Ebert-Schule in Luckenwalde. Die meisten Kinder hätten sich gefreut, ihre Freunde und Lehrer wiederzusehen. Und mit den halben Klassen, die man nun zu unterrichten habe, finde man „eigentlich ideale Lernbedingungen“ vor.

Die Begeisterung über den Wiedereinstieg in den Schulalltag scheint aber mit zunehmendem Alter abzunehmen. So berichtet die Lehrerin einer 6. Klasse, die nicht genannt werden möchte, dass neun von ihren elf Schülern, die sie am Montag wieder persönlich begrüßen durfte, doch lieber zuhause geblieben wären. Der Grund: Länger schlafen, ein entspannter Tagesablauf und mit den Freunden treffe man sich nachmittags sowieso.

Von Hartmut F. Reck