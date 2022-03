Jüterbog und Luckenwalde: SPD verteilt und pflanzt Blumen zum Frauentag

Jüterbog

Zum internationalen Frauentag machte der SPD-Ortsverein Jüterbog am Dienstag in der Awo Senioreneinrichtung in der Zinnaer Vorstadt halt. Gemeinsam mit den Pflegerinnen und Bewohnerinnen pflanzten Erik Stohn, Tino Seliger und Benjamin Hartwig insgesamt 80 Primeln zur Verschönerung des Außenbereichs in mehrere Blumenkübel. Die Outdoor-Aktion fand pandemiebedingt zum zweiten Mal statt.

Neben lustigen Momenten war auch der Krieg in der Ukraine Thema

Normalerweise gehört das gemeinsame Kaffeetrinken in großer Runde mit kleinem Programm zur Tradition. Bei strahlendem Sonnenschein gab es aber auch an der frischen Luft genug Gelegenheit für einen Plausch. „Wir möchten natürlich auch mit den Frauen der Einrichtung ins Gespräch kommen und hören, was Sie aktuell bewegt“, so der SPD-Landtagsabgeordnete Erik Stohn zum Hintergrund der Frauentags-Aktion.

Neben lockeren Sprüchen und ein paar herzhaften Lachern, war natürlich auch der Krieg gegen die Ukraine Thema. Wie Einrichtungsleiterin Simone Schule berichtet, wissen viele der Bewohnerinnen noch aus eigenen Erfahrungen, was es heißt zu fliehen. Eine Bewohnerin erzählte zudem von ihren Wurzeln in der Ukraine und ihrer Betroffenheit über die aktuelle Situation der Menschen dort. Insgesamt 93 der 133 Bewohner im Awo Seniorenheim sind Frauen. Auch unter den Mitarbeitern ist der Großteil weiblich, so Simone Schulze.

Neben der Awo-Einrichtung schaute die SPD am Dienstag auch im Seniorenheim in der Schlossstraße vorbei. Zudem verteilte die SPD-Bundestagsabgeordnete Sylvia Lehmann am Vormittag Blumen an zahlreiche Frauen in Luckenwalde.

Von Isabelle Richter