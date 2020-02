Jugendweihe-Teilnehmer auf MAZ-Stippvisite

Luckenwalde

Insgesamt 331 Achtklässler aus Luckenwalde, Jüterbog, Baruth, Trebbin und Umgebung bereiten sich mit Unterstützung des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) derzeit in verschiedenen Jugendstunden auf ihre Jugendweihe vor. Einige von ihnen besuchten am Donnerstag gemeinsam mit Awo-Koordinatorin Janina Hähnel die MAZ-Lokalredaktion in Luckenwalde.

Die digitale Zeitung

Dort erfuhren sie von Redakteurin Elinor Wenke, wie eine Tageszeitung entsteht und wie man sie digital lesen kann, wie die Reporter an ihre Informationen kommen und was der Unterschied zwischen Berichterstattung und Werbung ist. Am liebsten lesen die Schüler in der MAZ schon jetzt Polizeiberichte und Horoskope, lokale Nachrichten und Sportberichte oder Kriminalfälle.

Gefeiert wird an drei Orten

Die Jugendweihefeiern finden am 25. April im Clauerthaus Trebbin, am 9. Mai im Luckenwalder Stadttheater und am 16. Mai in der Wiesenhalle in Jüterbog statt.

Von Elinor Wenke