Karneval in LDS und TF: Die meisten Veranstaltungen sind abgesagt

Am Aschermittwoch ist alles vorbei: Dieser Slogan trifft für einige Karnevalsvereine aus den Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming in diesem Jahr nicht zu. Coronabedingt mussten zum derzeitigen Zeitpunkt traditionelle Veranstaltungen abgesagt werden, von denen auch einige bereits im vergangenen Jahr nicht durchgeführt werden konnten.

Luckenwalde: LKK wartet ab

„Wir wollen am zweiten Wochenende nach Aschermittwoch unsere Herrensitzung in der Kolzenburger Gaststätte ,Zum Eichenkranz’ durchführen. Jetzt müssen wir erst einmal abwarten, welche Genehmigungen und Auflagen wir erfüllen müssen und wie die Entwicklung von Omikron weitergeht. Aktuell sind wir jedenfalls noch guter Dinge, obwohl ich weiß, dass viele befreundete Vereine ihre Veranstaltungen gecancelt haben“, sagt Heiko Liefeld, Präsident des Luckenkiener Karnevalclub (LKK) aus Luckenwalde.

Rangsdorf: GCR hat Veranstaltung im Seehotel abgesagt

Genau zu dieser Maßnahme hat sich der Gemischte Chor Rangsdorf (GCR) entschieden. „Wir haben unseren Karneval am letzten Februarwochenende, der im Seehotel geplant war, offiziell abgesagt“, informiert Vorstandsvorsitzender Dirk Friedrich. „Jetzt wollen wir versuchen, im Frühling oder Sommer ein Event zu organisieren, damit die Kinder aus unserem Verein mal wieder so richtig schön tanzen können“, sagt er. Sehr glücklich ist Friedrich darüber, dass der Nachwuchs weiterhin die Stange hält, obwohl es gerade für diesen eine echt schwere Zeit ist, wenn kein regelmäßiges Training möglich ist. „Wir hatten im vergangenen Jahr nur zwei Austritte zu verzeichnen, da zwei Jugendliche aus unserem Verein mit ihrer Lehre begonnen haben.“

Blankenfelde: Karnevalclub BKC sagt alle Veranstaltungen ab

Ebenfalls auf Karnevalsveranstaltungen im kommenden Monat verzichtet der Blankenfelder Karneval Club. „Mit Bedauern müssen wir leider mitteilen, dass wir pandemiebedingt alle Karnevalsveranstaltungen im Februar absagen müssen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, im Sommer Ersatzveranstaltungen anzubieten. Wer bereits Karten von uns erworben hat, bekommt sein Geld in der ersten Januarhälfte zurückerstattet“, schreibt der Verein auf seiner Homepage.

Ludwigsfelde: KC Blau-Weiß hofft noch auf Veranstaltungen im Klubhaus

Andrea Kallmeyer, Programmverantwortliche des KC Blau-Weiß 68 Ludwigsfelde, ist derzeit noch guter Dinge, dass die Abendveranstaltung „Die Party wird ein Knall, der KC lädt ein zum Maskenball“ am Freitag und Sonnabend, dem 25./26. Februar, im Clubhaus von Ludwigsfelde stattfinden kann. „Das Thema Maskenball hat sich Bürgermeister Andreas Igel gewünscht, weil wir am 11. November 2021 den Stadtschlüssel nur in einer kleinen Runde holten.“ Zwei Tage später ist noch ein Kinderkarneval aktuell geplant.

Beide Termine stehen auch im Veranstaltungsheft des Clubhauses, können aber je nach Coronalage noch abgesagt werden. „Wir treffen uns am morgigen Mittwoch mit Vertretern der Stadt, um letzte Details zu besprechen. Aus diesem Grund können wir auch noch nicht mit dem Kartenvorverkauf beginnen. Eins steht jedenfalls felsenfest fest: Können wir nicht tanzen, werden beide Events definitiv gecancelt“, informiert Kallmeyer.

Königs Wusterhausen: Karnevalsgesellschaft sagt alles ab

Große Pläne hatte die Karnevalsgesellschaft Königs Wusterhausen 1954 für den Februar geschmiedet. So standen zwei Karnevalsbälle, ein Kinderfasching sowie Konfetti zum Kaffee – Fasching für Jung und Alt auf dem Programm. „Auf einer kurzfristig einberaumten Vorstandssitzung am Sonntag haben wir uns schweren Herzens entschieden, alle Events abzusagen“, berichtet Präsidentin Carola Gropp.

Mittenwalde: Karnevalsverein Rot-Weiß plant virtuelle Veranstaltung

Wie bereits im vergangenen Jahr wird es bei den Nachbarn vom Mittenwalder Karnevalsverein Rot-Weiß am 26. Februar eine virtuelle Karnevalsveranstaltung live aus dem Schützenhaus Gallun geben. „Wir präsentieren dabei auf unserem YouTube-Kanal viele Highlights aus den vergangenen zehn Jahren“, kündigt Vorsitzender Oliver Bergmann an.

