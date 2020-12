Luckenwalde

Sabine Porges betreibt ihre Baby- und Kinderboutique in der Baruther Straße 12 in Luckenwalde seit genau 30 Jahren. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange durchhalte“, sagt die Unternehmerin. Als sie damals das Geschäft als Babyboutique eröffnete, bot sie noch Kinderwagen an. Allerdings reichte der Platz nicht aus, um ein breites Angebot abdecken zu können und so entschied sich die Unternehmerin, auf Kinderwagen zu verzichten und dafür Kinderbekleidung bis Größe 176 anzubieten.

Kinderbekleidung muss bequem sein

Inzwischen ist die 61-Jährige selbst zweifache Oma und hat dadurch ein anderes Verhältnis zu den Kleinen bekommen. Auch ihre Waren kauft sie teilweise anders ein. Durch ihren Enkel Ben stellte sie fest, dass Jeans-Latzhosen nicht so bequem sind, wie sie immer dachte. „Meist sind sie sehr eng geschnitten, so dass dem Kind wenig Bewegungsspielraum geboten wird. Ich empfehle deshalb Jogginghosen, die es in allen Farben und Varianten gibt. Darin fühle sich die Kleinen viel wohler und können besser krabbeln“, berichtet sie. Sabine Porges fährt regelmäßig nach Leipzig, um Waren zu ordern. Ansonsten kommen Vertreter nach Luckenwalde.

Gute Beratung ist wichtig

Sie wünscht sich, dass Kunden, bevor sie Kinderbekleidung im Internet bestellen, zu ihr ins Geschäft kommen. Sie sieht auf Anhieb welche Kleidergröße in Frage kommt und hat auch ein gutes Auge, wenn es um die Kopfgröße geht, damit die Mütze passt. „Hier kann man die Ware anschauen, anfassen und probieren. Falls etwas nicht passt oder nicht gefällt, bleibt immer noch die Möglichkeit, die Waren umzutauschen“, sagt sie. Nicht nur das Internet macht ihr als Händler vor Ort das Leben schwer. Coronabedingt musste sie die Boutique in diesem Jahr sechs Wochen schließen. Kurz zuvor war ein Großteil der Frühjahrskollektion eingetroffen. Als sie wieder öffnen durfte, stand der Sommer vor der Tür. „Zum Glück kamen mir die Firmen auf Grund der langen Zusammenarbeit entgegen und haben vorübergehend Lieferstopp und Finanzierungspausen angeboten“, berichtet sie.

Kinder wissen, was sie wollen

Vor 30 Jahren war die Farbverteilung eindeutig. Rosa war den Mädchen vorbehalten, Hellblau den Jungs. Inzwischen tragen die kleinen Damen gern blau und grün und die kleinen Herren mögen rot und orange. Die meisten Kinder sind sehr selbstbewusst und wissen, was sie wollen. Bei den Zehnjährigen und allen darüber hängt die Entscheidungsfreudigkeit von der Tagesform ab. „Wenn sie keine Lust zum Anprobieren haben, helfen auch keine Überredungskünste“, weiß die 61-Jährige aus Erfahrung.

Immer auf dem neuesten Stand

Sabine Porges muss in Sachen Kindermode immer auf dem neuesten Stand sein. Wichtig ist, dass Qualität und Preis-Leistungsverhältnis stimmen. Eltern, die lange arbeiten müssen, bietet sie auch mal an, am Samstag ins Geschäft zu kommen. Dies allerdings nur nach vorheriger Terminabsprache. „Ich bin froh, dass mir viele Stammkunden über drei Jahrzehnte die Treue halten. Ansonsten hätte ich mein Geschäft längst schließen müssen“, so Porges. Vorteilhaft sei es auch, dass sie keine Miete zahlen muss, denn der Laden befindet sich im eigenen Haus. Und sie arbeitet allein. Jemanden einzustellen, würde sich nicht rechnen.

Von Margrit Hahn